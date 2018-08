Política

Reacciones a la sentencia

Exhibir fotos de presos 'es absolutamente censurable', según Prieto

09/10/2010

Joseba Egibar, por su parte, avisa de que no pueden imponerse políticas "vindicativas", mientras que el PP apuesta por recurrir la sentencia y Aralar habla de "batacazo" de la política de Ares.

El secretario general del PSE en Álava, Txarli Prieto, ha declarado que la exhibición de imágenes de presos de ETA "es absolutamentedesde el punto de vista político" y que él comparte "plenamente esa censura". Para el representante socialista, "no es de recibo" que los autores de hechos delictivos "estén en un pedestal".

PNV

Por su parte, el presidente del GBB Joseba Egibar ha manifestado que "las personas privadas de libertad también tienen derechos, y no puede imponerse una política vindicativa de pensar que, ''quien está en la cárcel, cuanto más lejos y peor, mejor''". Ha destacado que "hay una cuestión de fondo que hay que tratar y que hay que resolver".

PP

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha pedido que se recurra la sentencia de la Audiencia Nacional, y ha recordado que ésta "no es firme". "Es evidente que en el País Vasco esta fotos no sirven para reivindicar nada, sino para ensalzar a quienes figuran en ellas. So pretexto de esto o lo otro, lo que se hace es tomarlo como modelo, ensalzarlos, reivindicar lo que han hecho", ha señalado.

Aralar

Aralar por su parte, ha afirmado que la sentencia de la Audiencia Nacional supone "un batacazo" a la política de ''tolerancia cero'' contra ETA que desarrolla el consejero del Interior, Rodolfo Ares. Según Aintzane Ezenarro, Ares se había "erigido en juez y parte en una cuestión tan fundamental como la vulneración de derechos básicos, como los de libre expresión y manifestación".



Gobierno Vasco





El Departamento de Interior, "desde el respeto más absoluto a las decisiones judiciales", se muestra "radicalmente en contra" de la decisión tomada por la Audiencia Nacional.



Interior no comparte los argumentos que sostienen dicha decisión judicial. El Departamento "está convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparten que la única finalidad que tiene el acto de colocar en espacios públicos fotografías de presos condenados por delitos de terrorismo es homenajear a los mismos".