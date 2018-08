Política

Las bases de BComú deciden romper el pacto de gobierno con el PSC en Barcelona

12/11/2017

En una ajustada votación, las bases se han mostrada contrarias a mantener el acuerdo municipal con el PSC.

Las bases de Barcelona en Comú han decidido romper el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona con 2.059 votos a favor, el 54,18%, según ha anunciado este domingo en rueda de prensa el portavoz de la formación que lidera la alcaldesa Ada Colau.

La consulta, en la que han participado 3.800 personas, se abrió el jueves y acabó este sábado a medianoche con la pregunta: "Debido al apoyo del PSC/PSOE a la aplicación del artículo 155, ¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?".

"Ni la direcció del PSOE ni del PSC han donat la resposta a l’aplicació del 155 que nosaltres esperàvem. Malauradament van decidir allunyar-se de l’espai de diàleg i acostar-se al PP i Cs. Hem intentat fer el possible pq canviessin de posició" @G_Pisarello pic.twitter.com/orr26K1cz8 — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 12 de noviembre de 2017

Un total de 1.736 votantes de la formación ha votado en contra de poner fin al pacto con los socialistas en la capital catalana, el 45,68%.

La alcaldesa Ada Colau ha mantenido una posición muy crítica contra la aplicación del artículo 155, que considera como ilegítimo.

El primer teniente de alcalde dice que "lamentan" la situación

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha lamentado en rueda de prensa la situación a la que han llegado, aunque señala que han hecho todo lo posible para que esto no ocurriera: "Creemos que no es lo que necesita Barcelona ni Cataluña y precisamente porque estamos en contra de estas políticas de bloque y de frente.

"En un primer momento, el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo que su posición era ni DUI ni 155, pero, lamentablemente, decidió alejarse de este espacio de diálogo, romper espacios de puentes y situarse al lado del PP y Cs", ha lamentado.

Para Pisarello, la aplicación del 155 "es una pieza más de un proceso de recentralización autoritaria", y se ha mostrado convencido de que, si el PSC hubiera consultado a sus bases sobre el 155, la consulta que se ha hecho en Bcomú no hubiera sido necesaria y hoy no tendrían estos resultados sobre la mesa.

"Orgullosos" de haber planeado la consulta

El primer teniente de alcalde, acompañado por la ejecutiva de su partido, ha dicho que están muy orgullosos de haber planeado esta consulta en un momento, según él, difícil, pero ha señalado que "es lo que tocaba hacer y lo que pedía la ciudadanía".

"Creemos que es un proceso que será bueno por la ciudad, porque nos permitirá llegar a acuerdos que Barcelona necesita, colocar Barcelona en el centro, al margen de las políticas de bloque, de las de frente y priorizando siempre acuerdos concretos a partir de objetivos concretos que es lo que Barcelona necesita en estos momentos", ha asegurado.

A pesar de todo, Pisarello ha recordado que el PSC ha aportado aspectos muy positivos para la ciudad de Barcelona, pero que la situación "extraordinaria" que se vive en Cataluña ha llevado a esta ruptura, a la que nunca querrían haber llegado, según ha reiterado.

Ha dicho que no esperaban la decisión que ha tomado Iceta, y que hicieron todo lo posible para evitarla, pero que mantendrán la mano tendida al PSC, porque comparten muchos objetivos de ciudad que siguen llevando a cabo y que no han desaparecido.

Asimismo, Pisarello ha remarcado que todas las fuerzas políticas deberían tener un programa mínimo con tres puntos esenciales: el levantamiento del artículo 155, la liberación de las personas encarceladas por razones políticas y amnistía para las personas que sean condenadas por esta razón.

También ha afirmado que Bcomú buscará todos los acuerdos necesarios con todas las fuerzas políticas para poder afianzar unas líneas de gobierno en la ciudad que se han ido consolidando en estos dos años: "Es nuestro compromiso y es más necesario que nunca", ha concluido.

Iceta: "No podremos mirar a los 'comuns' como hasta ahora"

El primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, ha lamentado este domingo que las bases de BComú hayan optado por romper el pacto de gobierno en Barcelona, y ha advertido: "No podremos mirar como hacíamos hasta ahora a la gente de los 'comuns'".

Ha lamentado que Colau no haya expresado durante la consulta a las bases su opinión sobre si se debía mantener o no el pacto: "Se ha querido esconder y esconder su opinión, y dirá tal vez que la decisión la han tomado otros. Esto demuestra que puede ser la alcaldesa, pero no es la líder que Barcelona necesita".

"Entre Barcelona y la independencia, Colau ha escogido la independencia. Entre la inestabilidad y la estabilidad, ha escogido inestabilidad. Entre un gobierno de izquierdas y doblarse a las exigencias de Trias y Bosch, ha escogido lo segundo", ha aseverado en referencia a los líderes municipales del grupo Demòcrata y ERC, Xavier Trias y Alfred Bosch.

El dirigente socialista ha recibido con tristeza la noticia y ha agradecido a los miembros de BComú que han optado en la consulta por mantener el pacto su apuesta por defender "uno de los pocos gobiernos de izquierdas compartidos que quedan no sólo en Cataluña, sino en España".