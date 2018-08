Política

Cataluña

Rovira dice que el Gobierno amenazó con 'muertos en la calle' tras el 1-O

Agencias | Redacción

17/11/2017

Rajoy tacha de "absoluta vergüenza" las declaraciones de Rovira, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, por su parte, ha asegurado que es "absolutamente falso".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que el Gobierno de España amenazó al Govern de la Generalitat con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

"Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma sino que la cosa sería claramente contundente", ha afirmado en una entrevista de Rac1. En la misma no ha revelado quién informó concretamente al Govern de ello, aunque se ha mostrado dispuesta a hacerlo cuando llegue el momento.

Según Rovira, tanto el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, "con mucha insistencia ponían sobre la mesa que las fuentes que llegaban eran contrastadas", y también fueron informados de movimientos de armas en Sant Climent Sescebes (Girona), donde el Ejército tiene una base militar.

Asimismo, ha revelado que el Govern se planteó suspender el referéndum del 1 de octubre por las cargas policiales y que así se lo comunicó a las juntas electorales: "Nos contestaron que ya podíamos ir haciendo declaraciones políticas que la gente de este país pensaba votar".

Rajoy y Cospedal desmienten las acusaciones

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha tachado de "absoluta vergüenza" y de "enorme mentira" las declaraciones. "Es una absoluta vergüenza y no hay calificativo que tenga yo para aplicar a esa información. Dejémoslo en que es absolutamente falso, una enorme mentira y sobre todo es una vergüenza", ha expresado en declaraciones a los medios después de participar en la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia).

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, por su parte, ha asegurado que es "absolutamente falso" que el Gobierno amenazara al Govern de la Generalitat con violencia y muertos tras el referéndum del 1 de octubre. "Esa afirmación que ha hecho esta señora es absolutamente falsa, y se lo digo yo que soy la ministra de Defensa", ha dicho a preguntas de los periodistas en una visita al Castillo de Sant Ferran de Figueres (Girona).