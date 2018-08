Política

Aprobadas las leyes del Cupo y del Concierto Económico en el Congreso

24/11/2017

Tal y como se esperaba, Ciudadanos y Compromís han votado en contra de estas dos leyes; EH Bildu ha apoyado la modificación de la ley del Concierto y se ha abstenido en la votación de la ley del Cupo.

El pleno del Congreso de los Diputados respaldó ayer, jueves, la nueva Ley del Cupo para el quinquenio 2017-2021 —1.300 millones de euros— y la modificación del Concierto Económico. La modificación del Concierto Económico salió adelante con 294 votos a favor y 36 en contra (Ciudadanos y Compromís), por su parte, la nueva del Cupo se aprobó con 292 votos a favor, 36 en contra (Ciudadanos y Compromís) y 2 abstenciones (EH Bildu).

Ciudadanos había presentado sendas enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas.

Durante el debate, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, defendió el Cupo y negó que suponga privilegios ni agravios para el País Vasco ni que su aprobación sea fruto de un pacto político con el PNV para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Además, hizo un llamamiento a todos los partidos, en especial al PSOE, para sentarse a negociar ya el nuevo modelo de financiación de las comunidades de régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra—, petición en la que coincidieron también los portavoces de la mayor parte de los grupos que han intervenido.

Montoro insiste que el Cupo no es un privilegio

Montoro insistió en el Congreso que el Cupo no es un privilegio "ni moneda de cambio" de nada, sino que es una "singularidad" que beneficia al País Vasco pero también al conjunto del Estado.

Montoro explicó algunas cifras de cómo se calcula el Cupo. Según el ministro, el Cupo representa lo que el País Vasco contribuye a las arcas del Estado por las competencias que éste presta en Euskadi, que no están transferidas. Según las leyes aprobadas, ascenderá a 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio. Montoro señaló que esas competencias del Estado ascienden a 185.000 millones, pero el País Vasco paga de esa cantidad el 6,24 %, que es lo que se calcula que pesa en la economía nacional. De la cifra resultante (11.000 millones) se restan a su vez los ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público, siempre aplicando ese 6,24 %. "Una vez realizados estos ajustes y compensaciones, se establece el Cupo líquido a pagar, 1.300 millones", resumió el ministro.

"Cuando hay lealtad y respeto a la ley, cualquier acuerdo es posible. Este acuerdo va a beneficiar al País Vasco y al interés general de España, por su contenido económico y porque contribuye a la estabilidad del país", indicó.

Discrepancias entre los grupos por el Cupo y el Concierto Económico

En el debate del Congreso, los grupos mostraron sus discrepancias. Aún así, la mayoría se pronunció de forma favorable a las dos leyes. Además, muchos de los grupos atacaron a Ciudadanos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, censuró el Concierto Económico y el Cupo, que calificó de "cuponazo" y "amaño político". Rivera explicó el motivo por el que su partido presentó sendas enmiendas a la totalidad y aseguró que no está discutiendo de la existencia del Concierto ni la foralidad, sino de cómo se calcula el Cupo, cómo se gestiona y cómo se llegar a acuerdos para decidir la aportación. "Y este es el problema, que no es del Concierto, sino del cuponazo, que no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político", sentenció.

Por el PP defendió las leyes el diputado popular Javier Maroto, que dedicó su intervención casi por completo a criticar a Ciudadanos por su posición. "Cuando uno hace un discurso mirando al sol a ver cómo calienta mejor cada día, tiene un nombre: oportunismo", dijo.

Pedro Saura presentó el voto a favor del PSOE de ambas leyes, pero le dijo a Montoro que "sí hay una discriminación" entre comunidades autónomas, no causada por el Cupo: la infrafinanciación de muchas autonomías porque no se ha reformado el sistema del régimen común. "Sí hay una discriminación clara, algunas comunidades están escandalosamente infrafinanciadas", declaró.

Nagua Alba defendió por Unidos Podemos ambas leyes "por argumentos diferentes al PNV" y que no son históricos, sino porque los ciudadanos tienen derecho a gobernarse a sí mismos, dijo la portavoz, que también criticó la postura de Ciudadanos. Alba defendió la negociación bilateral de la financiación de todas las autonomías.

La diputada Idoia Sagastizabal defendió la posición del PNV y del Gobierno Vasco a favor de estas normas, que dan "seguridad jurídica" y que no suponen privilegio. "El pago del Cupo es obligatorio independientemente de la situación financiera del País Vasco, esto nos obliga a gastar cuidadosamente", dijo.

El PDeCAT manifestó su voto a favor de la mano de Ferran Bel, que también se dirigió a Rivera para advertirle de que demuestra que no acepta la diversidad lingüística, cultural, económica.

Compromís confirmó su voto en contra porque reclama mejor financiación también para el resto de comunidades "sin ningún tipo de privilegio" y cargó contra Ciudadanos por su posición. "Estamos hartos de que la política española siga el eje Madrid-Euskadi-Cataluña, muy hartos", manifestó.

Marian Beitalarrangoitia, de EH Bildu, defendió que el Concierto "son los restos" de los derechos históricos vascos, que no son un privilegio sino al contrario, a juicio de su grupo: "Aportamos para el pago de la monarquía o la Armada, cuestiones nada prioritarias para la ciudadanía vasca".

Por parte de UPN, Iñigo Alli defendió el régimen foral que rige también en Navarra y anunció su voto a favor del Cupo en lugar de la tradicional abstención del partido navarro ante estas normas. "Nadie puede poner en duda estas singularidades", dijo.

Desde Foro, Martínez Oblanca censuró que Ciudadanos no se oponga a otras "dádivas" que a su juicio reciben otras comunidades como Cataluña, en este caso, en condonación de intereses.

Y la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas también cargó contra Rivera, al que acusó de "no decir verdades, manipular la Constitución" y de hacer populismo.

Reforma del sistema de financiación

El ministro Montoro insistió este jueves en que quiere cerrar el acuerdo para reformar la financiación de las comunidades del régimen general en los primeros meses de 2018 y volvió a pedir al PSOE su apoyo. Si no se ha hecho antes, dij, es porque la crisis económica lo "hacía inviable", como también la reforma del Cupo. Añadió que los objetivos del nuevo sistema "deberían incorporarse a los Presupuestos de 2018".