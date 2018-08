Política

El alcalde de Valladolid

'Cada vez que veo los morritos de Pajín pienso lo mismo'

Redacción

22/10/2010

En una entrevista, el primer edil de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha ironizado con el perfil de la nueva ministra de Sanidad. Horas después, ha pedido disculpas a Pajín por su "exceso".

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha comentado, sobre el nombramiento de Leire Pajín como ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social: "cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo".

En una entrevista radiofónica concedida a Onda Cero, al ser preguntado por los cambios en el Ejecutivo central, el regidor vallisoletano ironizó con el perfil de la nueva ministra: "Leire Pajín, una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta".

Como cierre a su intervención sobre Pajín, León de la Riva ha apostillado: "Tengo que decir que cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir aquí".

En la misma entrevista, el alcalde de Valladolid se ha referido también al nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente y portavoz del Gobierno. "Es el más inteligente con mucha diferencia, prueba de ello es que va pasando de generación en generación y a pesar de lo del GAL y de todo aquello, sigue siendo el líder del Gobierno", ha dicho.

León de la Riva considera a Rubalcaba "el autor del ''pásalo'' cuando el atentado de Atocha (11-M), que le costó al PP las elecciones" y ha calificado al nuevo vicepresidente como "el malo de la película, porque es el listo de la película".



"Ha sido un exceso verbal"



Tras la polémica surgida por sus palabras, el primer edil ha pedido disculpas a Pajín, por su "exceso verbal". De hecho, ha asegurado que la nueva ministra le recuerda "a un personaje de dibujos animados".

El alcalde ha asegurado que sus declaraciones no han sido "correctas y no debería haberlo hecho" por lo que ha precisado no tener inconveniente "en rectificar y pedir disculpas a la señora Pajín".