Política

Entrevista en ETB-2

Jáuregui: 'Sería buena noticia que Batasuna arrastrase a ETA al final'

25/10/2010

En una entrevista a ETB, el ministro ha señalado que ese camino "existe" porque Batasuna, "por primera vez en la historia", ha llegado "a la convicción" de que "sería bueno que eso acabase".

El nuevo ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha señalado hoy que sería "una buena noticia" que Batasuna "arrastrase a ETA al final de la violencia", aunque ha matizado que "la historia nos muestra lo contrario".

En una entrevista concedida a ETB-2, Jáuregui ha señalado que ese camino "existe" porque la izquierda abertzale, "por primera vez en la historia", ha llegado "a la convicción" de que "sería bueno que eso acabase". Aún así, ha dicho que el Gobierno no tiene "la convicción" de que Batasuna finalmente "vaya a arrastrar a ETA al final de la violencia".

El ministro ha reincidido en que, mientras Batasuna no condene la violencia o ETA no cese la violencia, "no habrá condiciones" para la participación" política" de la izquierda abertzale.



Sobre el Gobierno Vasco, Jáuregui ha insistido que se trata de un Ejecutivo "de esperanzas" que, "naturalmente", contará con el respaldo del Gabinete Zapatero.

Preguntado por cómo están las relaciones entre el PSE y el PSOE tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno español y el PNV, Jáuregui ha dicho que "no hace falta mucho engrase en ese sentido" porque "las relaciones son muy buenas".

El ministro ha reconocido, eso sí, que las relaciones entre ambos "han podido sufrir un rozamiento" tras los acuerdos, pero, finalmente, "el lehendakari y el PSE han estado muy generosos e inteligentes" tras el acuerdo.



Por último, Jáuregui se ha referido al Estatuto de Gernika como "una grandísima conquista histórica" y ha dicho que se trata de "un gran pacto entre vascos" que hay que celebrar.