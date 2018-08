Política

Informe sobre torturas

El PSE-EE no comparte el informe sobre torturas 'ni en el fondo ni en la forma'

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/12/2017

En un comunicado, los socialistas opinan que el documento sugiere la teoría de la tortura generalizada, 'que nunca ha existido'.

El PSE-EE se ha desmarcado, como partido y como socio del Gobierno Vasco, del informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) presentado este lunes por el Ejecutivo vasco y la UPV/EHU. En un comunicado, los socialistas han recalcado que no han participado en este estudio, que comenzó la pasada legislatura cuando el PNV gobernaba en minoría y que no lo comparten "ni en el fondo ni en la forma", por lo que han anunciado que no respaldarán las propuestas que plantea.

"Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada", ha explicado.

El PSE-EE ha considerado que el "marco" para la "reparación" de los casos de tortura es el establecido por la ley vasca de 2016 sobre reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de motivación política.

Los socialistas han sostenido que debe ser la ponencia de Memoria y Convivencia la que trabaje los "asuntos pendientes que ha dejado el terrorismo", como las víctimas de torturas, los atentados mortales no esclarecidos, la reparación de las víctimas de la violencia de persecución o el reconocimiento del daño causado por parte de los presos de ETA.