Política

ELECCIONES EN CATALUÑA

PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos hacen una lectura enfrentada al PP y PSE del 21D

23/12/2017

Los resultados del 21D provocan diferentes sensaciones entre los partidos vascos, tal y como se ha podido escuchar esta mañana en la tertulia política de Radio Euskadi.

Políticos vascos de todos los espectros se han vuelto a dar cita en la tertulia política "El Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi este sábado, y han centrado su debate en los resultados electorales de los comicios del jueves y la situación de Cataluña tras las elecciones del 21D.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha afirmado que "al 155 se le ha enterrado en las elecciones" catalanas y ha demandado que la primera decisión que debe adoptar el Gobierno central debe ser liberar a las personas encarceladas. El parlamentario jeltzale ha asegurado que no hay novedades en la posición de Mariano Rajoy y cree que la "nueva fase" si se quiere alumbrar un escenario de "diálogo y soluciones" debería empezar por las "tres r" (rectificación, restitución y reparación), a la que añadiría la de reconocer.

En el mismo sentido, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que, tras las elecciones hay "un punto de no retorno, un antes y un después, en la legitimidad del independentismo" y ha destacado que, "frente a la represión", ha ganado la independencia. Casanova ha indicado que se ha dado un "resultado claro" con la "derrota del 155 y los partidos que los sustentan" y una victoria "épica" de las fuerzas independentistas.Ha indicado que, frente a la represión, el insulto y la mentira" el independentismo "ha vuelto a ganar" y con una participación elevadísima que ha dejado en evidencia el mensaje de que había "una mayoría silenciosa".

También Elkarrekin Podemos reconoce la victoria independentista. La parlamentaria Tinixara Guanche ha resaltado que los resultados muestran que hay una mayoría independentista "clara", ya que "los bloques no ven modificaciones considerables", pero hay "una mayoría aún más clara a favor de un referéndum por el derecho a decidir". No obstante, ha reconocido su "preocupación" porque "quien ha triunfado es la derecha y el marco de Ciudadanos", mientras que la polarización "no ha favorecido a Cataluña en Comú". "El inmovilismo no está ayudando y se abre un proceso por delante en el que se pueden repetir los errores de los últimos meses o se puede poner diálogo sobre la mesa y construir", ha indicado, para añadir que "las soluciones judiciales a problemas políticos han fracasado".

Por contra, la lectura del 21D es muy diferente para la parlamentaria del PP vasco Laura Garrido, que ha puesto de relieve que el vencedor en los comicios ha sido un partido no independentista mientras "los resultados de las fuerzas independentistas disminuyen en los últimos años en votos y escaños". Ha añadido que el PP no ha tenido nunca ningún problema en dialogar, pero "dentro del marco de la ley" y ha reconocido que a la formación popular le preocupa el "escenario de inestabilidad que se puede producir de cara a futuro".

La parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo, por su parte, ha asegurado que los catalanes necesitan a partir de ahora "concordia y reconciliación" y ha apostado por "coser una Cataluña plural" entre todos. Tras afirmar que existe una mayoría de ciudadanos que han optado por opciones políticas no independentistas, ha advertido de que lo que hay que hacer es "leer los datos desde la pluralidad que ya sabíamos antes de las elecciones que hay en la sociedad".