Política

Movimientos en Batasuna

Ares pide 'prudencia' porque todavía 'ETA no ha desaparecido'

Redacción

27/10/2010

Ares ha comparecido en el Parlamento Vasco para hablar de la retirada de fotos de presos de ETA y ha reiterado que su Gobierno va a mantener su política de "tolerancia cero".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha pedido hoy a todos los partidos "responsabilidad y prudencia" porque, por mucha esperanza que se haya abierto en torno a un posible final de la violencia, "ETA no ha desaparecido".



Ares ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco para hablar de la retirada de fotos y carteles de presos de ETA y ha reiterado que su Gobierno va a mantener su política de "tolerancia cero" porque "no hay razón alguna" para modificarla.



El titular de Interior ha insistido en que, para que ETA desaparezca, se debe ser "exigente y mantener la presión del Estado de derecho, no sólo contra ETA, sino también hacia el mundo que le ha dado apoyo".



Ha reiterado que si el mundo de la ilegalizada Batasuna quiere volver a hacer política, para lo que van a tener "mano tendida" del Gobierno Vasco, tiene que hacer una "apuesta clara e inequívoca" y

conseguir que ETA deje la violencia o desmarcarse de forma clara de ella.



Ares ha expresado su deseo de que la izquierda abertzale tome las decisiones que debe para defender sus posiciones "respetando los derechos humanos y la legalidad".



"No somos los partidos, ni las administraciones ni el Estado de derecho los que tenemos que flexibilizar nuestra posición, no somos los que tenemos que cambiar", ha recalcado.



Finalmente, Ares ha considerado que toda la sociedad vasca sabe que cuando se exhiben fotos y carteles de presos de ETA es para "tratarles como héroes y rendirles homenaje" y, ha precisado, "no son héroes, son terroristas y asesinos".