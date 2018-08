Política

Eguiguren: 'Sería mejor que Otegi estuviera fuera haciendo política'

Redacción

29/10/2010

Además, ha señalado que no le hubiera parecido "tan grave" una reunión PSE-Batasuna y ha destacado que es el momento de "la prudencia, la seriedad y de la unidad de los partidos".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha afirmado que "se atiene" al comunicado de su partido en el que niega que se hayan reunido con Batasuna y ha asegurado que tampoco le hubiera "parecido tan grave" que se produjera ese encuentro.

Además, ha asegurado que el ex portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, es un hombre que "quiere la paz" y sería "mejor que estuviera fuera y haciendo política".

Preguntado por Arnaldo Otegi, a cuyo juicio del día 11 en la Audiencia Nacional acudirá como testigo, ha manifestado que "es un hombre convencido de que la lucha armada ya no tiene sentido, de que hay que actuar en las instituciones, de que hay que hacer la paz en Euskadi", como "la gran mayoría de Batasuna". "Yo creo que es un hombre que quiere la paz", ha añadido. También ha señalado que su excarcelación depende de los jueces y de instituciones penitenciarias.

En una entrevista a ETB, se ha referido también a las informaciones publicadas este viernes, en la que se informaba de una reunión entre el PSE-EE y la izquierda abertzale, negada por ambas partes.

Eguiguren ha indicado que "se atiene" a lo expresado por el PSE-EE en un comunicado, en el que se niega esa reunión y ha asegurado que él tampoco ha mantenido contactos últimamente con la izquierda abertzale. En todo caso, ha manifestado que tampoco le "hubiera parecido tan grave" que se hubiera producido ese encuentro.

El presidente del PSE-EE ha asegurado que el problema para reunirse con la izquierda abertzale "es que es ilegal", y que el hecho de que "se escandalice el PP, básicamente en España", porque los populares vascos "están actuando con bastante tranquilidad, es hacer de unos hechos intrascendentes grandes problemas para agitar y hacer oposición".



Por último Eguiguren ha dicho no ser "profeta" y no ha querido entrar a valorar cuál será el siguiente paso por parte de ETA. Sin embargo, ha dicho que todo parece indicar a que será un comunicado asumiendo la declaración de Gernika, la de los mediadores o la de Bruselas. En cualquier caso, ha subrayado que no será del gusto de todos porque "no va a ser una declaración de me arrepiento y me disuelvo".

"Yo creo que la cosa va a ir relativamente lenta, va a ser más confusa de lo que se piensa. No va a haber un día D ni una declaración de fin de ETA ni cosas parecidas. Por tanto, no podemos analizar lo que viene, que es lo más maravilloso que nos podría pasar a los vascos, que es la paz", ha dicho.