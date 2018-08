Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Urkullu: 'Tengo la conciencia tranquila porque he actuado a favor de Cataluña'

11/01/2018

El lehendakari confía en que el 2018 sea el año de desaparición de ETA así como el de un acuerdo sobre la reforma del autogobierno.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado sentirse con "la conciencia tranquila" por haber actuado "a favor de Cataluña" en su mediación en la crisis catalana.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el lehendakari ha sido cuestionado por sus labores de intermediación en el conflicto catalán. Urkullu, que ha preferido referirse a esos contactos como "ayuda", ha explicado que fue el propio president Carles Puigdemont quien acudió a él durante los actos del 30 aniversario del atentado de Hipercor, el pasado 19 de junio. Un mes después, Urkullu se reunió con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

"Llo intentamos hasta el último minuto. Yo tengo la conciencia tranquila porque he actuado a favor de Cataluña", ha subrayado. Preguntado por si Puigdemont le decepcionó al no adelantar las elecciones, el lehendakari ha rehusado contestar, pero se ha mostrado convencido de que con un adelanto electoral el artículo 155 no se hubiera aplicado de esta manera.

Retos para 2018



El lehendakari ha repasado los objetivos de su Gobierno de cara al año recién iniciado. En su opinión, se trata de un momento "muy adecuado" para lograr un acuerdo en el seno de la Ponencia de Autogobierno. Urkullu "desearía" alcanzar este año un texto consensuado para profundizar en el nivel de autogobierno: "Deberíamos aprovechar que este año ya que no hay elecciones y los grupos políticos pueden hablar con libertad", ha añadido. Preguntado por si este texto debería recoger el derecho a decidir, el lehendakari ha afirmado que no tiene "miedo a este tipo de debates".

Urkullu también ha asegurado que espera que el 2018 sea el año de la "desaparición de ETA", aunque no ha querido desvelar si tiene información de un posible anuncio. Sobre la disposición mostrada por el colectivo de presos EPPK "a reconocer el daño causado y entablar marcos de diálogo adecuados con las víctimas", el lehendakari ha afirmado que se trata de un "paso adelante", aunque cree que llega "tarde". En su opinión, "se ha perdido mucho tiempo, muchos años para poder tomar medidas de esta tipo", y ha subrayado la necesidad de que se reconozca "el injusto daño causado".

La información original ha sido elaborada por Euskadi Irratia, y traducida por eitb.eus