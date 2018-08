Política

Sentencia del TSJPV

Los concejales de ANV de Bergara pierden el grupo

Redacción

02/11/2010

El Ayuntamiento de Bergara aprobó en 2008 la modificación del Reglamento municipal con el fin de que se creara un grupo mixto con los concejales que habían pertenecido a la ilegalizada ANV.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia por la que anula el Reglamento Municipal del Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa) por el que creó un Grupo Mixto para integrar a los concejales de la ilegalizada ANV. Además, esta sentencia conlleva la pérdida de derechos económicos por parte de ese grupo de concejales.

El Ayuntamiento de Bergara, al igual que hicieron otros municipios del País Vasco gobernados por ANV tras la ilegalización de la citada formación, aprobó el 24 de noviembre de 2008 la modificación del Reglamento municipal del Ayuntamiento con el fin de que se creara un grupo mixto con los concejales que habían pertenecido a la ilegalizada ANV.

Sin embargo, la decisión fue recurrida por el Abogado del Estado y ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le da la razón y considera que estos concejales deben tener la condición de "no adscritos".

En la sentencia, el TSJ precisa que la ley "no reconoce" a los concejales de un grupo político suspendido o disuelto judicialmente "más derecho que el de adquirir la condición de concejales no adscritos, pero no el derecho a constituir un grupo político".