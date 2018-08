Política

Ibarretxe afirma que el derecho a decidir es la 'llave de la solución'

03/11/2010

El lehendakari ha dicho que "el futuro es la identidad, no es cosa del pasado hablar de ello, es moderno".

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha manifestado esta tarde en Bilbao que profundizar en la identidad y el ejercicio pactado del derecho a decidir, es la "llave" de la solución.

"Profundizar en tu identidad como pueblo, en tu cultura, en tu lengua, no solamente está detrás de un proyecto político que es legítimo, sea de autonomía, de independencia o de unidad de España, igual me da. Profundizar en tu identidad, en el ámbito intelectual en el que yo me muevo, está detrás de la economía también", ha manifestado.

En la presentación del libro de Koldo Ordozgoiti El futuro nos pertenece. Memorias políticas del lehendakari Ibarretxe, el que fuera jefe del último Ejecutivo vasco en manos del PNV ha insistido en que "profundizar en tu identidad, derecho a decidir y ejercicio pactado del derecho a decidir, es la llave de la solución, sin ninguna duda". "El futuro es la identidad, no es cosa del pasado hablar de ello, es moderno", ha indicado.

En un abarrotado Archivo foral de Bizkaia, el acto ha contado con representantes del antiguo equipo de gobierno de Ibarretxe como las ex consejeras Miren Azkarate e Idoia Zenarruzabeitia. También estaban el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, o la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga.

Ibarretxe ha insistido en defender los derechos históricos como la "auténtica" Constitución del pueblo vasco y ha señalado que estos no pueden ser derogados o suprimidos, a no ser que se suprima al pueblo vasco. "El pueblo vasco existe y tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro", ha añadido.