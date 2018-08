Política

Lucha antiterrorista

Jáuregui asegura que Batasuna no estará en las elecciones de 2011

Redacción

03/11/2010

El ministro de la presidencia ha negado asimismo que el fin de ETA esté cerca.

El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que la izquierda abertzale ilegalizada no estará en las próximas elecciones municipales y forales de 2011, que "no estamos ante el final de ETA" y que, a su juicio, la desaparición definitiva de la organización terrorista será un proceso "muy largo".

En declaraciones a Antena 3, Jáuregui ha aclarado que en el PSOE "no hay ninguna pretensión partidista" en la lucha contra ETA porque el Gobierno "no juega con intereses partidistas en un tema tan serio, tan supra partidario, tan importante para la historia de España".

Preguntado sobre por qué el ministro de Fomento y Vivienda, José Blanco, sí dice que estamos apunto de acabar con ETA, Jáuregui ha explicado que "este tipo de manifestaciones" pueden ser fruto de "la escenificación de esta situación que se está viviendo de los últimos meses y que a todo el mundo en el País Vasco, de manera muy notable, ha llevado a la conclusión de que están pasando cosas".

Asimismo, ha opinado que, a su juicio, Batasuna no estará en las próximas elecciones: "Mi opinión es que no, que no estarán. En mi opinión, como dijo ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los movimientos y declaraciones de Batasuna no bastan, no sirven. Solo si ETA desaparece o ellos rechazan y condenan absolutamente la violencia será posible un cambio en la estrategia", ha sentenciado.

Finalmente, ha manifestado que "lo que verdaderamente importa" es mantener "la unidad" y no dejarse "enredar por las manifestaciones de ese mundo que pretende participar sin las condiciones necesarias", lo que, en su opinión, obliga a que "la democracia y, en este caso, el Gobierno mantengan la cabeza fría y la unidad de todos los demócratas".