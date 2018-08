La Fiscalía advierte a Puigdemont: 'Su inmunidad no deriva en impunidad'

Política

Mariano Rajoy, mientras, también se ha referido este sábado al presidente cesado de Cataluña: 'No puede condicionar el futuro de todos', ha destacado.

La Fiscalía General del Estado ha advertido de que la inmunidad parlamentaria del presidente cesado de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no puede derivar en impunidad, y ha asegurado que esta inmunidad no le exime de poder ser ingresado en prisión. También este sábado, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha avisado de que Puigdemont, que se encuentra en Bruselas, 'no puede condicionar el futuro de todos'.

"Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad", ha manifestado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, y ha recordado que el Tribunal Supremo ya acordó prisión preventiva para otros diputados independentistas por rebelión, sedición y malversación, delitos por los que consta una orden de detención en suelo español contra Puigdemont.

Ha apuntado que la doctrina del Tribunal Constitucional siempre ha postulado "la interpretación restrictiva" de los privilegios de los aforados. Así, la Fiscalía ha defendido que la garantía de inmunidad se refiere "exclusivamente a la detención policial" y "no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial".

La Fiscalía también considera que la actitud del investigado Puigdemont, "dándose a la fuga y manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia" de Cataluña, evidencia que "persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación".

Este comunicado de la Fiscalía se produce después de que este viernes la diputada electa de Junts per Catalunya Elsa Artadi no descartase el regreso de Puigdemont a Cataluña y apelase a la inmunidad parlamentaria de los diputados para que este sea investido 'president' de la Generalitat.

Rajoy: 'Una sola persona no puede condicionar a todos'

Mientras, en Sevilla, en un acto del PP, el presidente español Mariano Rajoy ha advertido de que una persona "fuera de la realidad", en referencia a Puigdemont, no puede condicionar el futuro de todos.

"No se puede presidir ningún Gobierno viviendo fuera de España. No se puede pretender ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones por las que se pide el voto, y no se puede pretender vivir fuera de España y saltarse el control al que la oposición tiene derecho en el Parlamento. Eso -ha apostillado- es de puro sentido común".

A su juicio, permitir que alguien sea investido desde Bruselas y ser presidente de la Generalitat desde allí, es ilegal, va contra la lógica y la razón, y no tiene precedentes; "y si eso es así -ha insistido- el artículo 155 seguirá conservando su vigencia".