Política

CATALUÑA

Torrent aboga por 'recuperar las instituciones de las manos del 155'

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/01/2018

Por su parte, Puigdemont ha trasladado a Torrent que "hay muchas posibilidades" de que pueda estar físicamente en el pleno de investidura que será el 30 de enero.

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha dicho este miércoles que le ha trasladado al candidato a la investidura Carles Puigdemont (JxCat) que "lo que conviene al país" y "por lo que trabajará" es que haya "lo más rápidamente un Gobierno posible y eficaz".

Torrent se ha reunido con Puigdemont y el resto de exconsejeros que se encuentran en Bruselas en la sede de la Alianza Libre Europea (ALE), que incluye entre otros partidos a ERC, después de que el Gobierno español haya ordenado el cierre de la oficina de la Generalitat en la capital belga, donde inicialmente iba a celebrarse dicha reunión.

"Se necesita un Gobierno (de la Generalitat) que pueda trabajar desde el minuto uno", ha dicho el presidente del Parlament catalán, de ERC, quien ha añadido que "deben recuperarse las instituciones de las manos del 155".

"Delante de la voluntad de dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy, no solo recibimos un no por respuesta, sino que no nos permite reunirnos", ha lamentado Torrent, quien ha dicho que con esa prohibición "se vulneran los derechos fundamentales de Puigdemont y los consejeros no solo desde la óptica del marco legal español, sino también desde el marco legal belga".

El presidente del Parlament catalán ha dicho que los servicios jurídicos de la cámara ya están estudiando qué acciones legales se pueden emprender en contra del hecho de que no se haya podido reunir en la oficina de la Generalitat en Bruselas, situación que ha calificado de "muy grave".

Declaraciones de Puigdemont

Por su parte, el candidato a la investidura Carles Puigdemont ha insistido en que el mandato de las urnas, surgido de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, es que él sea el presidente del Ejecutivo catalán en un acto de investidura que ha dicho que "lo ideal" es que fuera "presencial".

Asimismo, Puigdemont ha trasladado a Torrent que "hay muchas posibilidades" de que pueda estar físicamente en el pleno de investidura que será el 30 de enero. Ha subrayado que trabajará "hasta el último momento" para participar presencialmente en el pleno de investidura.

"La investidura ideal es la investidura presencial y la que queremos todos que haya y para las que debería haber las condiciones para que se produjera", pero también hay otros caminos y por ahora no se puede descartar ninguno, ha subrayado.

Carles Puigdemont ha afirmado que "no abandonaremos lo que reclamó el 21 de diciembre el pueblo de Cataluña, hay que intentar la investidura", y ha agregado que no caerán en "el chantaje" del Gobierno español.

Cambio de sede

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el candidato a la investidura Carles Puigdemont (JxCat), se han reunido en la sede de la Alianza Libre Europea (EFA), agrupación de partidos nacionalistas e independentistas europeos, después de que el Gobierno español haya dado orden de que no se permitiera la entrada del 'expresident' a la oficina de la Generalitat en Bruselas.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han dado esta mañana, además, instrucciones para que se desconvoque la rueda de prensa que estaba prevista tras la reunión.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el Ejecutivo evitará la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat y ha subrayado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional en el momento en que haya algún acto administrativo por parte del Parlament que pretenda llevarlo a cabo.