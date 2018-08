Política

Juicio del caso Gürtel

Costa señala a Camps: 'Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro'

24/01/2018

El que fuera 'número dos' del PP valenciano ha exculpado al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y se ha centrado en el expresidente valenciano: "El tomaba las decisiones más importantes".

El ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha confesado hoy que el partido se financiaba "con dinero negro" y ha apuntado al expresidente Francisco Camps como el responsable de la financiación irregular en las elecciones de 2007 y 2008, si bien ha desvinculado de ello a la dirección estatal.

"Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en las elecciones (municipales) de 2007", ha dicho Costa en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel en relación a esos comicios, si bien luego ha extendido la práctica a las autonómicas de 2007 y a las generales de 2008.

Según su versión, el exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, le llamó un día a su despacho y le mostró unos sobres con dinero en efectivo "entregado por empresarios que tienen relaciones con la administración o con el partido" por "encargo" de Camps y del expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.

Costa, cuya declaración se ha adelantado a petición de su defensa "al hilo de las declaraciones" de otros acusados que le señalaron a él, ha precisado que comentó estas circunstancias con el extesorero, Luis Bárcenas, y que éste rechazó ese modo de financiación y le dijo: "Esa es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa II".

Camps, en la diana

Ha explicado que los actos de campaña se pagaban a través de subvenciones electorales "y en el caso del PP también con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano".

El que fuera 'número dos' del PP valenciano ha responsabilizado en todo momento a Camps como quien tomaba "las decisiones más importantes" en campaña y quien decidió encargar los actos electorales a la filial valenciana de Gürtel, Orange Market.

"Parece que era un sistema preestablecido ya anteriormente", ha proseguido Costa, ya que la exgerente del partido, Cristina Ibáñez, le comunicó que Víctor Campos le hacía "entregas de dinero en efectivo de empresarios".

Y ha especificado que ese dinero se iba ingresando en cuentas bancarias "con un límite máximo de 3.000 euros" porque en aquel momento la ley de no dejaba "hacer donaciones anónimas" por un importe mayor.

Costa ha lamentado no haber denunciado hasta ahora y ha pedido perdón "a la sociedad valenciana y española". "Después de esta declaración, con los hechos nuevos que he aportado, estoy de acuerdo con los hechos de los que me está acusando el ministerio fiscal", ha acabado diciendo. El ex secretario general del PP de Valencia se enfrenta a una petición fiscal de siete años y nueve meses de cárcel.