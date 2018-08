Política

En Donostia-San Sebastián

600 personas apoyan una campaña internacional para liberar a Otegi

Redacción

06/11/2010

"Seguiremos recogiendo apoyos en todo el mundo hasta que el clamor dentro y fuera del Estado español obligue al Gobierno a poner en libertad a Otegi", ha afirmado la abogada Doris Benegas.

Un día después de que 250 personalidades firmarán ayer un manifiesto, más de 600 personas han apoyado una campaña internacional para solicitar la excarcelación del dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, a su juicio, un "preso político privado de libertad única y exclusivamente por las ideas políticas que profesa", en lo que consideran "un ejercicio de responsabilidad democrática".

Esta iniciativa, respaldada agentes políticos, sociales y culturales, ha sido presentada este sábado por sus impulsores, los abogados Doris Benegas y Miguel Castells, el escritor Carlo Frabetti, el diputado de ERC Joan Tardá, y la fundadora de IU Ángeles Maestro, en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián a la que han acudido también el hijo de Otegi, Hodei, y el histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia.

Benegas ha aclarado que forman parte del "movimiento por la democracia y la justicia social", lo que les ha llevado a algunos a "sufrir la represión o la cárcel durante el régimen franquista" y por lo que hoy en día siguen "sufriendo la criminalización por parte de quienes vivían cómodamente bajo el franquismo o eran simplemente su sustento directo".

Además, han expresado su "firme convicción" de que Otegi es "un preso político", al tiempo que ha opinado que "no hay otra motivación objetiva para su encarcelamiento que el impedir que pueda trabajar en favor de sus ideas políticas en libertad", y de ello son "perfectamente conscientes los poderes políticos y mediáticos del Estado", ha añadido Benegas.



"Seguiremos recogiendo apoyos en todo el mundo hasta que el clamor dentro y fuera del Estado español obligue al Gobierno a poner en libertad a Otegi", ha afirmado, para puntualizar que "esto no es un desafío a nadie, sino una pura actividad de responsabilidad democrática" porque no se puede permitir que la extrema derecha española "imponga su hoja de ruta de odio e involución" a la que "se está dejando arrastrar" el PSOE.