Política

Cataluña

Puigdemont, sobre los mensajes: 'Soy humano, a veces dudo, pero no me echaré atrás'

31/01/2018

El candidato a la presidencia de la Generalitat hizo llegar a Toni Comín, consejero cesado en octubre de 2017, varios mensajes en los que aceptaba "el triunfo de Moncloa" y haber sido "sacrificado".

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura como president, Carles Puigdemont, se ha referido desde Twitter a sus mensajes a Antoni Comín difundidos por Telecinco: "Soy humano y hay momentos en que también yo dudo", ha dicho, si bien ha añadido que no se "echará atrás".

Según unos mensajes de móvil difundidos por Telecinco, Puigdemont reconocía a Comín que el proceso independentista "ha terminado" y "ha caducado" y que sus compañeros lo han "sacrificado" como candidato, por lo que el "plan de Moncloa" ha "triunfado".

Sin pretender desmentir la veracidad de los mensajes revelados, Puigdemont admite que también ha tenido momentos de "duda" pero, contrariamente a lo que se desprende de las reflexiones que hizo a Comín, niega que haya llegado al final de su camino político.

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se tienen que violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el presidente y no me encogeré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!", ha dicho en un tuit.

Crítico con quienes han publicado los mensajes

Puigdemont se muestra crítico con que se hayan publicado los mensajes en los que afirma que los suyos le han "sacrificado", y que le han hecho daño con calumnias, rumores y mentiras.

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el pleno previsto para ayer y frustrara los planes de Puigdemont de ser investido pese a las medidas cautelares del Tribunal Constitucional, que impedían una investidura a distancia, el líder de JxCat envió una serie de mensajes a Comín, conseller de Salud cesado en octubre de 2017, huido con él a Bélgica, en los que expresaba su bajo estado de ánimo.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado", señaló a Comín.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont ¿ (@KRLS) 31 de enero de 2018

"No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia", añadió.