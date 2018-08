Política

Fundación Ramón Rubial

El lehendakari pide 'prudencia' a los partidos sobre el fin de ETA

Redacción

09/11/2010

Patxi López cree necesario no "dejarse enredar" en "falsos debates creados por ETA". "No queremos treguas grandes ni pequeñas", ha añadido.

El lehendakari, Patxi López, ha pedido prudencia a las formaciones vascas en torno a la política antiterrorista y ha añadido que será Batasuna la que tenga que dar pasos "para integrarse en la democracia".

López ha pedido a los partidos "responsabilidad y serenidad, y que no nos dejemos enredar en falsos debates creados por ETA que, lejos de acercarnos al final, nos pueden hacer dar pasos hacia atrás".

Durante la conferencia, "Euskadi, un país de ciudadanos" en un acto de la Fundación Ramón Rubial, ha trasladado a los partidos políticos que deben pedir a ETA "que desaparezca para siempre". "No queremos treguas grandes ni pequeñas", ha añadido.

El lehendakari sostiene que la pacificación será "una victoria colectiva" y añade que "las medidas tintas" no serán "suficientes". "Tienen que romper con ETA o trabajar para que ETA desaparezca; la pelota está en su tejado y no en el nuestro".

En su opinión, la situación actual se ha logrado "gracias a la firmeza democrática" y a la "política de tolerancia cero". En sus palabras, "a veces, la ansiedad por el final es una tentación que nos hace ver lo que queremos, aunque la realidad no lo certifique".

López ha reconocido que "ha habido cambios en el mundo de la antigua Batasuna", pero añade que "no son, ni mucho menos, suficientes". "Aún no han roto de forma clara con el mundo de ETA. Nos gustaría, pero no lo han hecho", ha insistido.

Por otro lado, Patxi López ha pedido al PNV que no utilice el euskera ni las listas de Osakidetza "como arma política".