Política

Polémica

Lehendakari: 'No voy a permitir una persecución contra Eguiguren'

Redacción

10/11/2010

Patxi López ha defendido públicamente el presidente del PSE, al que se ha referido como "un hombre bueno". "Podrá estar más acertado o más equivocado, pero ha dedicado su vida a defender la paz".

El lehendakari, Patxi López, ha salido en defensa del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y ha advertido de que no va a permitir "ningún tipo de persecución para anular a un hombre bueno".

Tras el acto del Día de la Memoria en Andoain, los periodistas se han acercado a Eguiguren para preguntarle por las críticas recibidas tras sus sus últimas declaraciones sobre ETA.

Después de que el presidente de los socialistas vascos haya afirmado que no tenía "nada que decir" al respecto, López se ha acercado y ha respondido a los medios: "si quieres contesto yo porque me parece que ya está bien, que lo importante del día de hoy son las víctimas, es el arrope, el no olvidar".

El lehendakari ha calificado de "francamente demencial" que "hoy haya gente que se dedique a perseguir a un hombre bueno", en alusión a Eguiguren.

"Me parece indecente que gente que no he visto nunca aquí, ni siquiera para dar una palmada en la espalda cuando enterramos gente, se dedique a criticar públicamente a Jesús Eguiguren", ha insistido, para añadir que no lo va a permitir "de ninguna de las maneras".

A su juicio, el presidente del PSE "podrá estar más acertado o más equivocado, pero ha dedicado toda su vida a defender la libertad y la paz en este país, toda su vida". "No voy a permitir ningún tipo de persecución para anular a un hombre bueno", ha concluido.