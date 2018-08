Política

En la Audiencia Nacional

La mujer de Eguiguren a la AVT: 'El día que nos maten no lloréis'

Redacción

12/11/2010

"A nosotros ya nos habéis matado", ha respondido la presidenta de AVT, Angeles Pedraza, a la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa y mujer del presidente del PSE, Rafaela Romero.

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, mujer del presidente del PSE Jesús Eguiguren, han protagonizado un incidente tras la declaración de éste en el juicio de la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi.

"Cuando ha terminado la declaración, su mujer se ha levantado, ha venido a mí, me ha dado dos golpes en el brazo y me ha dicho: ''El día que nos maten no lloréis''. Yo he tenido que darle otro grito y decirle: ''A nosotros ya nos habéis matado''", ha señalado Pedraza en declaraciones a los periodistas.

La presidenta de la AVT ha explicado que esta mañana ha acudido a la vista "a escuchar a Eguiguren, que lleva meses siendo cómplice de los batasunos", y ha alabado la actitud del presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, porque al declarar impertinentes la mayoría de las preguntas "no ha dejado que Eguiguren ayude a Otegi".

"Hoy ha quedado claro quiénes son la gente que nos está gobernando", ha concluido Pedraza.

Por su parte, Rafaela Romero ha abandonado la sala inmediatamente después de la declaración de su marido, por lo que ha sido imposible recabar su versión de los hechos.