Anna Gabriel se encuentra en Suiza preparando su defensa, según la CUP

Agencias | Redacción

18/02/2018

El próximo miércoles está citada a declarar en la causa que instruye el juez Pablo Llarena y la CUP no ha aclarado si acudirá o no.

La exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel se encuentra en Ginebra (Suiza) con otros miembros de la organización anticapitalista, un viaje organizado como "estrategia de defensa" ante la citación que tiene para ir a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) el miércoles que viene.

En un comunicado, el partido ha explicado que este viaje forma parte de la campaña 'Ni una más' que la formación emprendió para defender a los cargos que están inmersos en procesos judiciales vinculados con el proceso independentista.

La CUP no ha aclarado si Gabriel tiene intención de ir a declarar ante el Supremo el próximo miércoles y se limitan a afirmar: "El próximo martes 20 de febrero se informará de todo aquello relativo a la declaración prevista ante el Tribunal Supremo el próximo 21".

La CUP ha emitido este comunicado después de que 'El Periódico' haya publicado que Gabriel se encuentra en el país helvético, donde habría contactado con un abogado especialista en extradiciones que en su día defendió a miembros de ETA, y también que Gabriel estaría sopesando no ir a declarar.

En el comunicado, los anticapitalista defienden la necesidad de contactar "con entidades, instituciones internacionales y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La CUP también critica que las decisiones que ha tomado hasta ahora la justicia, como medidas cautelares, fianzas altas, prohibición de salir del Estado y cárcel incondicional para cuatro líderes soberanistas, evidencia la falta de "imparcialidad" de los poderes judiciales.

Anna Gabriel: "La persecución política al independentismo toma nuevas formas"

Anna Gabriel, por su parte, ha alertado este domingo de que "la persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios".

Lo ha dicho a través de un audio que se ha emitido durante la IX Asamblea de Endavant que han celebrado en Reus (Tarragona), una de las corrientes de la CUP y organización en la que milita Gabriel.

Gabriel ha animado a los militantes de Endavant y se ha excusado por no poder asistir al acto, aunque no ha desvelado si irá a declarar: "Sois gente determinada, convencida, incorruptible y generosa. Por eso es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un espacio en una asamblea a la que no puedo asistir".

Asimismo, en una publicación en su cuenta de Twitter, ha compartido el cartel de un acto en su apoyo que se celebrará el sábado 24 en Sallent (Barcelona) y ha lanzado un mensaje: "Nos vemos el sábado, contra la persecución política".