Política

Elecciones catalanas

Puigcercós (ERC): 'En Andalucía no paga impuestos ni Dios'

Redacción

14/11/2010

A dos semanas de las elecciones, Montilla (PSC) se ha comprometido a no 'traicionar' al país pactando con PP o ERC, mientras que CIU apuesta por un 'Govern' fuerte.

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de ERC, Joan Puigcercós, ha criticado este domingo que, mientras Cataluña sufre un déficit fiscal, en Andalucía no paga impuestos "ni Dios". "Cada día cuántos empresarios de Cataluña tienen en su casa instalado a un inspector de Hacienda cuando Madrid es una fiesta fiscal y en Andalucía no paga ni Dios", ha afirmado.

CIU: "PSOE y PP quieren un Govern débil"

Artur Mas, por su parte, ha declarado que PP y PSOE desean una CiU "lo más débil posible", porque saben que "la necesitarán" en el futuro para dar estabilidad al Gobierno español de turno y temen que un gobierno de la Generalitat potente, como en los tiempos de Jordi Pujol, condicione en exceso la política española y les haga pagar "un precio político" demasiado alto.

Montilla: "CIU no es de fiar"



El presidente catalán y candidato del PSC a la reelección, José Montilla, se ha comprometido ante José Luis Rodríguez Zapatero a que no traicionará al país pactando con ERC o PP, a diferencia de una CiU que "no es de fiar", y ha llamado a la mayoría "silenciosa" a votar el 28-N.

PP: Compromiso por la "unidad de España"

La presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho; el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han firmado, en un acto simbólico, el llamado "Compromiso de Barcelona", para avalar que las "comunidades históricas" se comprometen con la unidad de España.