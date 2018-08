Política

Víctimas y memoria

Un acto institucional recordará a las víctimas del terrorismo este sábado en Bilbao

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/03/2018

EH Bildu no acudirá a la cita al entender que con el lema de la concentración se busca la "humillación" de la izquierda abertzale "con palabras tabú".

El Gobierno Vasco celebrará este sábado en Bilbao una concentración con el objetivo de recordar y mostrar la solidaridad de la sociedad vasca con las víctimas del terrorismo.

El acto se celebrará en la Plaza Indautxu de la capital vizcaína y tendrá una duración de media hora, entre las 10:30 y las 11:00 horas del sábado, víspera del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Se tratará de una concentración circular, como reflejo de la solidaridad de la sociedad vasca hacia las víctimas del terrorismo y el lema de este año será: "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz" (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro).

El acto finalizará con un discurso del lehendakari, Iñigo Urkullu.

El objetivo de esta concentración es doble. Por un lado recordar a las víctimas del terrorismo y expresarles el reconocimiento y la solidaridad de la sociedad vasca y, por otro, promover la unidad entre víctimas y sociedad.

En los últimos días el acto ha estado marcado por la ausencia de EH Bildu y la polémica que ha generado su decisión de no acudir a la cita.

La coalición soberanista entiende que el lema que encabezará la concentración busca "humillar a una determinada cultura política".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "no es un problema ético ni que tiene que ver con las víctimas, sino un problema político"

No obstante, ha advertido de que "se está tratando de convertir el espacio de la construcción de la convivencia en un espacio para la confrontación política" y se intenta usar "conceptos, palabras, reflexiones que no buscan en términos constructivos que nos podamos encontrar, sino precisamente que no nos podemos encontrar".

De este modo, ha lamentado que "hay gente interesada en convertir el espacio de construcción para la convivencia en un espacio para la competencia política, para tratar de erosionar una determinada cultura política, para tratar de humillar a determinada gente, y eso se hace través de palabras tabú".

"Y se ponen palabras en circulación que son 'este es el límite que define quienes están por la convivencia y quienes no'", ha criticado Otegi.

Por el contrario, EH Bildu sí acudirá al acto organizado este sábado en Navarra al entender que "se ha plantado con una lectura mucho más inclusiva".

Eusko Alkartasuna enviará una delegación al acto de Bilbao.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado la decisión de EH Bildu de no acudir al acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

Urkullu cree "lamentable" que "ciertos representantes de EH Bildu" no compartan el mensaje de que el terrorismo "fue injusto".