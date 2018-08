Política

Homenaje a Sabino Arana

Urkullu desea que el 'giro' en Cataluña se traslade a Euskadi

Redacción

27/11/2010

El presidente del EBB espera el fin del "frente artificial" PP-PSE que "no simboliza la defensa de Euskadi, ni la integración y el compromiso con la nación vasca".

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Iñigo Urkullu, ha deseado que el "giro" que, a su juicio, se verá mañana en los comicios de Cataluña se traslade "pronto" a Euskadi para acabar con el "frente artificial" PP-PSE.

Durante el tradicional homenaje que el PNV celebra en la localidad vizcaína de Sukarrieta con motivo del fallecimiento de su fundador, Sabino Arana, Urkullu ha destacado que el devenir de Euskadi "no es un frente entre el PSE y el PP", dos partidos "antagonistas y antagónicos", a los que "sólo une el poder por el poder". "Ese frente artificial, que no se quiere y que no funciona, no es el futuro de Euskadi, no simboliza la defensa de Euskadi, ni la integración y el compromiso con la nación vasca", ha añadido.

El presidente del PNV se ha referido a las elecciones de Cataluña para mostrar su convicción de que mañana se constatará "en la nación catalana a dónde llevan estas u otras alianzas artificiales". "Mañana veremos un giro en Cataluña, que espero que pronto veamos también en Euskadi", ha agregado.