Política

Crisis Cataluña

Trapero rechaza haber puesto a los Mossos al servicio del proceso independentista

Agencias | Redacción

16/04/2018

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha comunicado hoy sus procesamientos por sedición a Trapero, Soler y Puig.

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha recurrido el auto de procesamiento de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los presuntos delitos de sedición y organización criminal y ha rechazado haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista ya que, ni él ni la cúpula policial, compartían "un eventual plan tendente a la celebración del referéndum".

En el recurso presentado el pasado lunes por su abogada, Olga Tubau, Trapero destaca que en la causa no hay ninguna manifestación pública ni privada que demuestre su connivencia con el plan soberanista: "Simple y llanamente porque no solo no realizó jamás manifestaciones en este sentido sino porque ni formó parte de la supuesta 'compleja y heterogénea organización' unida por ese designio, ni sometió el cuerpo policial autonómico a dicho proceso".

Citados en la Audiencia Nacional

La juez Carmen Lamela ha comunicado personalmente este lunes al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a los que fueran sus jefes -Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig- su procesamiento por sedición y organización criminal por el 1-O.

La magistrada ha citado a las 8:30 horas a los tres, así como a la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana -procesada solo por sedición por el asedio en la Consellería de Economía-, para recibirles declaración indagatoria y que pueden manifestar, si lo desean, su postura ante el procesamiento.

En esta comparecencia, la acusación puede instar la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares, si bien la Fiscalía no tiene en principio intención de pedir el ingreso en prisión provisional de estos procesados, han informado fuentes fiscales.

Este trámite en el juzgado de Lamela coincide con el que poco después tendrá lugar en el Tribunal Supremo, dónde el juez Pablo Llarena empezará este lunes a notificar el auto de procesamiento por rebelión a Sànchez, Junqueras y Cuixart.

La diferencia en la tipificación penal de los hechos, que en la Audiencia Nacional han sido calificados de sedición y organización criminal y en el Supremo de rebelión, malversación y desobediencia, ha llevado a la defensa de Pere Soler a cuestionar la existencia de una red criminal para obtener la independencia como sostiene Lamela.

En su recurso contra el procesamiento, Soler recuerda que Llarena rechazó ampliar la causa del Supremo a Trapero y al resto de investigados en la Audiencia Nacional, al no apreciar conexión con los hechos.

El exdirector de los Mossos d'Esquadra se desvincula también del delito de sedición, ya que, según él, es la Jefatura de Mossos -que entonces ostentaba Trapero- la que debía adoptar decisiones sobre el operativo del 1-O y no él.

Sin embargo, la juez cree que la excúpula de la Policía autonómica condujo a "sus subordinados a una dejación auténtica de funciones" el 1-O, simulando un dispositivo "engañoso y fraudulento" que facilitó la votación del referéndum.