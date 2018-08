Política

Madrid

Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid

eitb.eus

25/04/2018

Cifuentes había decidido notificar la decisión el 2 de mayo, pero la publicación del vídeo ha precipitado dicho anuncio. Ha dicho que se llevó las cremas "por error y de manera involuntaria".

Cristina Cifuentes ha dimitido de su cargo de presidente de la Comunidad de Madrid, en una convoctoria de urgencia de hoy, miércoles, tras la publicación en Okdiario de un vídeo de 2011 en el que aparece tras robar presuntamente unas cremas en un Eroski de Madrid.

Cifuentes, visiblemente emocionada, ha explicado que tras la convocatoria de la moción de censura contra ella, tras el escándalo del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, había decidido notificar la decisión de la dimisión el próximo 2 de mayo, pero la publicación del vídeo ha precipitado el citado anuncio.

Sobre el vídeo, la expresidente de la Comunidad madrileña ha indicado que "obedece a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, me las llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, me lo dijeron a la salida, los pagué y no tuvo mayor trascendencia en ese momento".

"Ya se me intentó extorsionar hace un par de años con ese mismo vídeo, pero ahora algunos medios lo han decidido publicar (...) En esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas", ha denunciado Cifuentes.

A continuación, la expresidente de Madrid ha reconocido que ha "cometido muchos errores" a lo largo de su vida, "me he saltado semáforos en rojo… pero toda la actuación de mi vida se está poniendo en tela de juicio".

Tras dar el anuncio, Cifuentes ha dado por terminada la comparecencia, en la que no ha admitido preguntas a los periodistas.

Poco antes, el PP ha considerado "insostenible" la situación de Cifuentes después del vídeo. Fuentes de la dirección nacional han calificado así la situación, que incluso algún dirigente consultado por Efe ha elevado a "bochornosa".

"Ha hecho lo que tenía que hacer"

El presidente del Gobierno de España y del PP, Mariano Rajoy, ha manifestado que Cifuentes ha hecho "lo que tenía que hacer" porque era "obligada" su dimisión al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la actual situación. Dicho esto, ha señalado que ahora el PP "abre una nueva etapa" en Madrid.

"Hemos oído sus explicaciones, ella tiene derecho a darlas pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero que estas cosas no vuelvan a producirse nunca", ha señalado Rajoy.