Carta íntegra de la familia Uria

03/12/2010

La familia del empresario Inaxio Uria ha echo pública una carta abierta con motivo del segundo aniversario de su asesinato a manos de ETA.

"Ha pasado un año más y aunque en nuestros comunicados anteriores estaba todo claro y conciso, queremos añadir unas reflexiones más.

Primero, no hay perdón para los asesinos. Los queremos en la cárcel para siempre. Nosotros también, junto a las demás víctimas, estamos en la cárcel del sufrimiento desde hace dos años condenados a sufrir toda la vida.

Segundo, expresar nuestro desprecio y odio a ETA, a sus cómplices y a todo aquel que defienda el terrorismo. El daño que nos habéis hecho no lo olvidaremos nunca. Con la violencia y asesinando a personas jamás habéis conseguido nada, ni lo conseguiréis nunca. Ojalá ETA desaparezca pronto y no vuelva nunca a nuestra historia el terrorismo que no ha traido otra cosa que sufrimiento y dolor.

Para finalizar, una vez más, agradecer a todos los que en estos momentos difíciles habeis estado con nosotros. A todos los que han acudido hoy en memoria de nuestro padre. A todas las víctimas expresamos toda nuestra solidaridad. Y cómo no, a todos los que día tras día expresáis vuestra repulsa a ETA y a la violencia, deciros que entre todos conseguiremos que este pueblo viva en libertad, sin ETA, sin asesinos".