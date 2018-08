Política

Cataluña

PP, PSOE y Ciudadanos de acuerdo en mantener el 155 en Cataluña

EITB.EUS

20/05/2018

Mariano Rajoy, mantuvo ayer sendas conversaciones con Sánchez y Rivera, para trasladarles su intención de estudiar la "viabilidad" del Govern propuesto por Quim Torra y mantener mientras tanto el 155.

Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para mantener el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, tras el decisión del president de la Generalitat Quim Torra de nombrar consellers a dos políticos independentistas encarcelados -Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio)- y otros dos que están exiliados en Bélgica -Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura)-.

Según las agencias de noticias, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, para trasladarles su intención de estudiar la viabilidad del Govern propuesto por Quim Torra y mantener mientras tanto el 155, y los dos líderes se mostraron de acuerdo.

Mientras siga en vigor el 155, Moncloa dirige el funcionamiento de Cataluña. De modo que si Rajoy no autoriza publicar oficialmente los nombramientos en el Boletín Oficial de Cataluña, los consejeros no podrán tomar posesión, no habrá nuevo Gobierno y el control de la Generalitat seguirá en manos del Ejecutivo español.

Este sábado, tras conocerse los nombramiento, el Gobierno español los calificó de "provocación", y anunció que estudiaría la "viabilidad" del nuevo Govern. A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló que esos nombramientos desacreditan la voluntad de diálogo expresada en la carta que Torra remitió a Mariano Rajoy y estiman que esos nombramientos demuestran que esa voluntad "no es sincera".

El Gobierno español ha enviado una carta al Gobierno catalán en la que le comunica que aprueba y permitirá publicar la estructura del nuevo Gobierno, no así los nombres de los consejeros, cuestión que se está "analizando".

¿Prevaricación?

Los nuevos consellers de Presidencia y Territorio de la Generalitat, Jordi Turull y Josep Rull, han alertado de que si el Gobierno central no publica su nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) será un acto de "prevaricación".

En sendos tuits, han defendido que tienen los derechos políticos "intactos" y que pueden ser consellers. "¿Desde cuando la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad", ha reivindicado Rull.