Política

Reacciones políticas

Reacciones de los partidos políticos ante la absolución de Otegi

Redacción

09/12/2010

PSE-EE dice que la democracia "funciona en España" mientras que el PP discrepa de la sentencia y Ezker Batua opina que "era un procedimiento que nunca tendría que haberse abierto".

Las reacciones de los partidos políticos ante la absolución de Otegi:

El PNV afirma que el juicio de la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi no debía haberse celebrado, ni tendría que haber sido encarcelado. El partido ha mostrado su respeto "por la lógica decisión de la Audiencia Nacional".

El PSE-EE, considera que la absolución de Arnaldo Otegi "pone en evidencia que la democracia y el Estado de derecho funcionan en España, unas veces cuando nos convienen las sentencias o nos parecen bien y también cuando nos parecen mal". Y ha añadido que, "como a todas las resoluciones judiciales", el PSE-EE muestra a la decisión de la Audiencia Nacional su "más absoluto respeto a las decisiones de la justicia".

Por su parte, el PP ha dicho que "respetamos la sentencia de la Audiencia Nacional, pero no la compartimos", y ha precisado que "aquello que no es delito no significa necesariamente que sea legítimo en democracia". Además, ha pedido que "no sirva de pretexto para bajar el nivel de exigencia y presión contra ETA y Batasuna por parte del Estado de Derecho y los demócratas ".

Aralar ha mostrado su satisfacción por la absolución de Arnaldo Otegi, diciendo que en el mitin celebrado en el velódromo de Anoeta no se produjo ningún delito, y ha reiterado que "la presentación de una propuesta de paz nunca puede ser delito".

Ezker Batua opina que esta sentencia de la Audiencia Nacional "confirma lo que desde el principio dijimos en EB, que era un juicio que no tenía razón de ser y que era un procedimiento que nunca tenía que haberse abierto".