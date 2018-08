Política

Presentación de candidaturas

Lehendakari: 'Las Diputaciones no deben hacer oposición al Gobierno'

Redacción

11/12/2010

Patxi López aboga por dejar atrás "ese tiempo de la bronca y de confrontación permanente" para hacer frente a la crisis.

El lehendakari, Patxi López, ha señalado que "un país unido y una sociedad cohesionada necesitan instituciones que colaboren, que compartan proyectos", y "que sumen esfuerzos" para "dar las respuestas que necesitan los problemas que tenemos planteados los vascos en este tiempo".

López ha realizado estas declaraciones durante un acto de los socialistas vascos en el que han sido presentados los candidatos del PSE a las tres Diputaciones vascas: José Antonio Pastor (Bizkaia), Miguel Buen (Gipuzkoa) y Txarli Prieto (Alava).

El lehendakari ha subrayado que Gobierno, Diputaciones, y ayuntamientos "tenemos que juntar políticas y recursos para llevar adelante los grandes proyectos de país" puesto que "nos benefician a todos y suponen un impulso evidente a la modernización de Euskadi".

No obstante, se ha lamentado de que "a pesar de saberlo, algunos siguen mirando al pasado, a ese tiempo de la bronca y de la confrontación permanente".

El lehendakari también ha recalcado que "la crisis nos ha enseñado nuestras propias limitaciones" por lo que "sabemos que ya no es tiempo ni de derroches ni de despilfarros, y que no podemos jugar a tener una cosa de cada en cada sitio, en cada territorio, en cada municipio, porque no lo podemos pagar". "Por eso no es tiempo de darse la espalda", ha insistido, sino de "trabajar juntos".

López también ha insistido en la idea de la unión "en un tiempo que ojalá nos lleve pronto a la paz definitiva" porque "si el mundo de la izquierda abertzale se mueve, esto lo reconoce todo el mundo, los demás no podemos estar cada uno por nuestro lado.