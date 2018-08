Política

Cataluña

Torrent suspende el pleno tras un rifirrafe con Ciudadanos por un lazo amarillo

Agencias | Redacción

25/05/2018

El presidente del Parlament ha instado, sin éxito, al portavoz de Ciudadanos, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido el pleno convocado este viernes después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

Al cabo de una hora, se ha reanudado la sesión, tras acordar mantener el lazo amarillo del Govern, pero cambiarlo de bancada y situarlo al lado del presidente Quim Torra.

El lazo, con el que los soberanistas buscan recordar a los consellers nombrados por Torra que están en prisión preventiva o huidos en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un "patio de colegio" y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno. Pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender la sesión.

Desde el inicio de la legislatura, los soberanistas han colocado en cada pleno lazos amarillos en los escaños de los diputados que están en prisión o huidos en el extranjero a raíz del proceso de independencia, sin que hasta el momento se hubiera producido ningún incidente.

La diferencia es que hoy era el primer pleno de Torra como president pero sin Govern, ya que los consellers propuestos no han podido tomar posesión, entre los que hay dirigentes en prisión preventiva y huidos en el extranjero.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quita el lazo amarillo. Imagen: EFE

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acordado con los grupos un cambio de lugar del lazo amarillo, lo que ha permitido reanudar la sesión del pleno, suspendida cerca de una hora.

El lazo se ha movido a la parte izquierda de la primera fila del hemiciclo, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra. De esta manera, el lazo ya no estará delante de la bancada de Ciudadanos, que están en la derecha.