Política

Comisión de investigación

Cospedal niega una caja B en el PP y amenaza al PSOE con querellarse

Agencia | Redacción

29/05/2018

La secretaria general del PP y ministra de Defensa afirma que la contabilidad irregular sería 'una contabilidad de Bárcenas, no del Partido Popular'.

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha dicho este martes que no tiene conocimiento de ninguna caja B en su partido y ha puntualizado que ella cree que no la hubo "nunca". En todo caso, sería "la caja B de algunos, no del Partido Popular", ha añadido.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, Cospedal ha negado sobresueldos en negro. "Es falso que yo recibiera nada y que eso responda a ninguna contabilidad. Será una contabilidad de Bárcenas, no es la contabilidad del Partido Popular".

La 'número dos' del PP ha negado la mayor y ha señalado que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel "no debería haber entrado" en "los papeles famosos" porque este tema es "objeto de otra causa separada".

Además, ha considerado "muy poco jurídico y muy tendencioso" el argumento de la sentencia de la Gürtel por el que se pone en duda la credibilidad del testimonio del presidente del Gobierno español y de su partido, Mariano Rajoy.

Amenaza de querella

A preguntas del diputado socialista Artemi Rallo, que ha acusado a Cospedal y a otros testigos de mentir en el juicio y subrayar que así lo recoge la sentencia, la secretaria general del PP ha negado que haya mentido y le ha emplazado a hacer esas acusaciones fuera para que ella pueda ponerle una querella ante los tribunales.

"Yo ni he mentido ante el juez Ruz ni lo estoy haciendo ahora ni lo he hecho en ningún momento", ha aseverado Cospedal, para acusar al diputado socialista de convertir esta comisión de investigación en un "linchamiento" al Partido Popular.

Rallo, por su parte, ha advertido a Cospedal de que amenazar con querellas es "mal camino" y le ha recordado los ejemplos de Cristina Cifuentes o el expresidente valenciano Francisco Camps. Cospedal ha recordado que ella ya se querelló y ganó contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Que un juez quite credibilidad a un testigo" porque considere que "si dice lo contrario es malo para él me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional pero con toda mi disconformidad, por eso la vamos a recurrir", ha señalado Cospedal.

Enfrentamiento con Unidos Podemos

Además de con el diputado socialista Rallo, Cospedal ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado de Podemos, Txema Guijarro, al que ha acusado de "machismo asqueroso" por mencionar a su marido y sugerir que es uno de los donantes que aparece en los 'papeles de Bárcenas'.

Cospedal ha negado tajantemente que sea su marido (Ignacio López del Hierro) la persona que aparece en dichas anotaciones, en una de 1997 que figura como "López H" y en otra de 1998 como "López Hierro". "Esa persona no es mi marido"; "López Hierro hay muchos", ha respondido.

"Se lo digo con todas las palabras: estoy harta de las lecciones de feminismo", ha espetado al diputado de Podemos.

Preguntada por si le preocupa de que Bárcenas "pueda tirar de la manta sobre la financiación irregular del PP" si su esposa, Rosalía Iglesias, entra en prisión, Cospedal ha asegurado que no tiene "miedo en absoluto". "En España va a la cárcel quienes han cometido delitos, yo no sé su señoría, yo no he cometido ninguno. Así que no es que confíe, es que no voy a ir a la cárcel", ha añadido.