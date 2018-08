Política

SESIÓN DE CONTROL

Rajoy acusa a Sánchez de usar la moción de censura como 'atajo' para llegar a Moncloa

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/05/2018

Ha respondido a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que ni él ni su Gobierno tienen ninguna responsabilidad derivada de la sentencia del caso Gürtel.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha acusado hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de usar la moción de censura que ha presentado contra él como un "atajo" y un "sistema torticero" para llegar a la Moncloa, porque sabe que a través de las urnas es "imposible" que lo consiga.

Rajoy, que ha sido recibido con un prolongado aplauso por los diputados del PP puesto en pie a su entrada en el hemiciclo, ha sostenido que ni él ni su Gobierno tienen ninguna responsabilidad derivada de la sentencia del caso Gürtel, en su respuesta, en la sesión de control, a la portavoz del PSOE, Margarita Robles.

"Si va a las urnas, por eso huye de las urnas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la Presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros", ha argumentado.

A veinticuatro horas para la moción de censura contra Rajoy, el presidente del Gobierno español ha sostenido que la sentencia del caso Gürtel no condena a nadie de su Ejecutivo, ni a nadie que sea hoy en día militante del PP, ni al PP.

La portavoz socialista le ha reprochado que la justicia ha dicho que "no tiene credibilidad o, lo que es lo mismo, que ha faltado a la verdad ante el tribunal para tapar la corrupción en su partido", y le ha espetado que "un presidente que no tiene credibilidad ante los tribunales de justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país".

Rajoy ratifica ante el Congreso que su intención es cumplir su mandato

Mariano Rajoy ha ratificado hoy ante el pleno del Congreso que su intención es agotar la legislatura en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, en la sesión de control al Gobierno. Rufián ha instado a Rajoy a dimitir y, frente a ello, el presidente del Gobierno español ha hecho hincapié en su intención de cumplir los cuatro años de mandato.

Ha subrayado que se mantiene en esa idea porque logró 50 escaños más que el siguiente partido en las ultimas elecciones generales, porque consiguió la confianza del Congreso y porque el proyecto de ley de presupuestos de 2018 fue aprobado la pasada semana en la Cámara Baja.

En cuanto a la moción de censura, Rajoy opina que Sánchez está chantajeando a todos: "Lo que está haciendo el PSOE es decirle a los del gobierno 'Frankenstein' que si no le votan tendrá que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones, y a los de Ciudadanos les está diciendo que como le siga exigiendo adelantar las elecciones, se va con el gobierno 'Frankenstein". "Vamos a ver quién acepta el chantaje", ha exclamado.

Gabriel Rufián ha destacado por su parte que quizás cuando los ciudadanos votaron al PP en las últimas elecciones, "no sabían que robaba", y ha reiterado su mensaje de que Rajoy debe dimitir. "Echar a ladrones y carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación", ha apostillado.