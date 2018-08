Política

Anuncia su marcha

Rajoy deja la presidencia del PP

Agencia | Redacción

05/06/2018

'Es lo mejor para el PP, para España y para mí', ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España. Lo demás no importa nada", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Rajoy ha añadido que va a convocar una junta directiva nacional para que a su vez convoque un congreso extraordinario que elija a su relevo, y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor.

"Ha llegado el momento de poner punto final a esta historia", ha añadido.

El anuncio de Rajoy llega cuatro días después de su desalojo del Gobierno central tras ganar Pedro Sánchez la moción de censura presentada en su contra.

Agradecimientos

En esta despedida, el de momento líder del PP ha agradecido que se le haya permitido anunciar su renuncia de esta manera. "Aprecio en lo que vale vuestro respeto, soy consciente de la enorme lealtad que he tenido, hasta el último día", ha constatado.

También ha asegurado que cumplirá sus funciones como presidente del partido hasta el día en que sea elegido su sucesor, y dada la situación en la que se encuentra lo va a hacer "con la prudencia y el grado de intervención que es debido" que, según ha dado a entender, será el mínimo.

Después de recibir un largo aplauso por parte de los asistentes, Rajoy ha destacado el privilegio que ha supuesto ser presidente del PP durante 14 años, a los que se ha referido como "los mejores" de su vida.

Ha tenido además, un agradecimiento "muy especial" a todos sus ministros, así como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y todos los miembros del Comité Ejecutivo del partido, encabezado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Rajoy sonríe a Cospedal, durante su comparecencia. Foto: EFE

A todos ellos, y al resto de los miembros del partido, les ha dado las gracias por su ayuda y apoyo "en toda clase de circunstancias" vividas, tanto las de festejar los éxitos como las "adversas que han sido muy adversas", ante las que siempre se ha acentuado la "unidad" del PP.

El líder del PP ha iniciado este anuncio sobre su despedida recordando que lleva 37 años al servicio del partido en todo tipo de cargos, desde militante de base a presidente del Gobierno español, pasando por concejal y ninguno de esos cargos fue por haberlos solicitado. "Por ninguno he peleado para desplazar a nadie, durante casi 40 años me he limitado a cumplir con mi deber donde el partido me pedía que estuviera", ha resaltado.