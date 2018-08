Política

En Francia

Piden a la izquierda abertzale que condene el presunto robo de ETA

Redacción

22/12/2010

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y el portavoz de EB, Serafín Llamas, han coincidido en pedir una muestra de rechazo a la izquierda abertzale.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha pedido a la izquierda abertzale&' || 'nbsp;ha opinado hoy que la izquierda abertzale debería condenar el robo cometido ayer supuestamente por ETA en Francia "de una manera rotunda, clara y expresa" para que fuera creíble.

En una entrevista al programa ''Egunon Euskadi'' de ETB, se ha referido, de esta manera, a la información de que tres encapuchados, que se identificaron como miembros de ETA, asaltaron este lunes una empresa y robaron material para hacer falsificaciones.

El líder del PP vasco ha indicado que es una "mala noticia" y ha señalado que es "grave que ETA esté preparándose o actuando para estar en lo que siempre ha estado y no sabe dejar de estar, que es el terrorismo y el asesinato".

Basagoiti ha señalado que esta noticia no era "poco previsible" y ha añadido que "pensar que ya estaba todo hecho, sólo es propio de personas que siempre se han equivocado y nunca han cogido el toro por los cuernos porque pensaban que se habían vuelto buenos los que no lo son". No obstante, ha asegurado que no hay que "perder la moral" y hay que mantener la "firmeza" frente al terrorismo.



EB



Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Serafín Llamas, ha exigido a la izquierda abertzale que rechace "públicamente" el robo y que reclame a ETA el cese "definitivo, permanente y verificable" de toda su actividad.

Llamas considera que la izquierda abertzale debe pronunciarse de esa manera porque el robo es "incompatible" con la apuesta por vías políticas y democráticas. "El robo de material para falsificar documentos genera sombras de duda sobre la adhesión unánime de ETA al discurso de la izquierda abertzale y alimenta las sospechas sobre disensiones en la banda terrorista", ha advertido el dirigente de izquierdas.

En ese sentido, el portavoz de Ezker Batua ha afirmado que es "más imprescindible que nunca" un posicionamiento público de ETA respondiendo a la declaración de Bruselas "con un comunicado inmediato en el que decrete un alto el fuego definitivo".