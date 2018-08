Política

Entrevista en ETB

Mendia pide a la izquierda abertzale una 'determinación' sobre ETA

Redacción

24/12/2010

La portavoz del Gobierno cree que el colectivo de presos debe tener su papel en el debate en la izquierda abertzale, aunque no ve "ninguna novedad" en su último comunicado.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha afirmado que la izquierda abertzale tendrá que tomar una "determinación" sobre su desvinculación definitiva de la violencia de ETA, en la que deberá participar el colectivo de presos. Además, ha advertido de la estrategia de la banda y la izquierda abertzale de mantener "el interés mediático en pequeños pasos que no llevan a nada".

En una entrevista concedida a ETB, Mendia ha manifestado que"todo el mundo concluye que la izquierda abertzale está dando pasos para intentar hacer política en democracia y ésa es una situación novedosa, que esperemos, con todas las prevenciones, porque las últimas noticias que llegan de la organización terrorista no son buenas, que evolucione en un sentido favorable para este país".

La portavoz del Gabinete de Patxi López ha destacado que en Euskadi se percibe que "el fin de la violencia está más cercano que lejano, aunque también es cierto que la ciudadanía tiene esa prevención hacia si, de verdad, son sinceros cuando habla la izquierda abertzale y no nos van a engañar nuevamente".

"Habrá que ver si es sincera. Están dando pasos, no han dado todos los que hay que dar y, evidentemente, tienen que tomar una determinación. O le dicen a ETA que acabe con la violencia, y lo dicen claramente, que hasta el momento no lo han dicho, no lo han verbalizado, o hacen una declaración de apartarse de la violencia de ETA", ha indicado.

Además, ha considerado que no hay novedad en la carta del colectivo de presos de ETA (EPPK).

Sin embargo, cree que "es un colectivo que también tendrá que tener su papel en todo este debate que, dentro de la izquierda abertzale, se esta tomando".