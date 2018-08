Política

Entrevista en EE.UU.

PNV: 'Otegi intenta cubrir el silencio de ETA con declaraciones'

Redacción

28/12/2010

El EBB cree que en la entrevista realizada a Otegi en el 'The Wall Street Journal' "no hay nada nuevo".

El PNV cree que en la entrevista publicada hoy a Arnaldo Otegi en el ''The Wall Street Journal'' "no hay nada nuevo", de manera que "simplemente se está intentado cubrir el silencio de ETA con declaraciones".



En un breve comunicado difundido en su página web, el EBB ha dicho que "cuando haya algo nuevo que valorar sobre el tema de la paz el PNV lo hará. Hoy no hay ningún dato nuevo sobre el que opinar".



El PNV ha agregado que "es el mundo de la autodenominada izquierda abertzale quien gestiona su situación y sus tiempos" y en este momento "intenta cubrir el silencio de ETA con declaraciones".