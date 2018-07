Política

Corrupción en España

Corinna afirma que Juan Carlos I se acogió a la amnistía fiscal en 2012

13/07/2018

La expareja sentimental del que fuera rey de España señala que éste posee cuentas en Suiza a nombre de un primo y un abogado.

Corinna asegura que Juan Carlos I, a través de sus testaferros, se acogió a la amnistía fiscal del 2012 del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según informa OK Diario, la ex compañera sentimental del Rey emérito, durante su encuentro con el ex comisario Villarejo y el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, en su domicilio de Londres, mantiene que sólo una parte del dinero permaneció en un banco suizo a nombre de un primo del ex monarca.

Corinna señala que "las cuentas de banco en Suiza que no volvieron con la amnistía las han puesto a su nombre". Se refiere a Álvaro Orleans de Borbón, un familiar lejano de Juan Carlos I con residencia en Mónaco y que se dedica, entre otros, al mundo de las finanzas.

Según afirma Corinna, Álvaro de Orleans y el abogado suizo Dante Canonica actuarían como los testaferros del que fuera Rey de España para ocultar sus cuentas y el patrimonio acumulado durante años.

El Gobierno español rechaza investigar a Juan Carlos I

Entretanto, el Gobierno español considera que no es necesario crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las supuestas irregularidades fiscales de Juan Carlos I y pedir su comparecencia, porque son "antiguas" y "no afectan" al actual rey, Felipe VI.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco publicará la lista de beneficiarios de la última amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a que se comprometió a hacerlo en 2015.

Por su parte, el líder de IU, Alberto Garzón, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario en el Congreso, Unidos Podemos, pedirá una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I, en la que solicitarán que declare el Rey emérito tras las informaciones que le achacan tener cuentas en Suiza.

Hasta el momento, la iniciativa cuenta con el apoyo de los nueve diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu.

ETB2 ofrecerá el próximo lunes 16 de julio, a partir de las 22:30 horas, un documental sobre los escándalos de la monarquía española, que fue realizado en 2014 para Canal+Francia. 'El ocaso de un Rey' ya está disponible en EiTB Alacarta.