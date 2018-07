Política

Congreso Nacional del PP

Pablo Casado, nuevo presidente del PP

Agencias | Redacción

21/07/2018

Con el 57 % de los votos de los compromisarios, se ha impuesto en la votación de este sábado a Soraya Saénz de Santamaría, y, así, es el sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación.

Pablo Casado es el nuevo presidente del PP, tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en la votación que se ha llevado a cabo este sábado en el Congreso Nacional del partido; de esta manera, Casado es el sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación.

El nuevo lider del PP ha obtenido un total de 1.701 votos, por 1.250 de Sáenz de Santamaría, en la votación para el Comité Nacional del partido; es decir, se ha impuesto con el 57 % de los votos emitidos por los compromisarios que han intervenido en la elección (2.973, de los 3.082 que estaban llamados a las urnas).

En cuanto a la elección de los vocales de la Junta Directiva Nacional, también ha ganado la lista de Casado con 1.689 votos frente a los 1.251 obtenidos por la candidatura de Saénz de Santamaría.

"No os voy a defraudar"

Tras confirmarse oficialmente su victoria, Pablo Casado ha dado su primer discurso como nuevo líder del PP, con una promesa: "No os voy a defraudar". Casado ha destacado que la integración que ha pedido Rajoy "es posible, y la va a haber, por lo menos por mi parte", en un mensaje a la candidatura perdedora de Soraya Sáenz de Santamaría.



Se ha mostrado convencido de que los populares saldrán "más fuertes y más unidos de este proceso" en el que "todos" han votado al PP y "todos han ganado", ha dicho.

Por eso, tras agradecer el apoyo recibido, ha pedido que no se pregunte a nadie a quién ha votado; además, ha tenido palabras de agradecimiento tanto para su antecesor, Mariano Rajoy, como para su rival en esta contienda, Soraya Sáenz de Santamaría, por la campaña "limpia" que ha hecho.

Integración y contrato con España

Casado ha apelado a conseguir la integración, para "seguir remando todos en la misma dirección" y a que su partido esté unido en este nuevo proyecto. También ha expuesto su "contrato con España", que debe permitir al PP, ha dicho, "conectar con esa España de las banderas y los balcones", y también, abogar, entre otros asuntos, por la "regeneración política de verdad".

El nuevo presidente ha garantizado que el partido "ha vuelto" y ha asegurado que estará "fuerte" y "unido" para trabajar por España y por los españoles, porque, tras el Congreso, ya no están "en funciones".

Ha reclamado la ayuda de todos para fortalecer el partido. "Os necesito a mi lado, os agradezco vuestro apoyo y os garantizo que volveremos a tener un PP fuerte que seguirá transformando la España de nuestros hijos".

Casado ha afirmado que el PP no va a gastar "ni un minuto más" en hablar de sí mismo; el nuevo líder ha citado a todos los presidentes del partido, y se ha dirigido especialmente a Mariano Rajoy, al que ha dicho que seguirán necesitando "muy cerca". Además, ha informado de que ha comunicado al rey de España el resultado del cónclave, y le ha trasladado su lealtad. "Viva el rey, viva España", han coreado muchos de los asistentes.

Sáenz de Santamaría: "Hay que trabajar juntos, y yo lo voy a hacer"

Tras conocer el resultado del Congreso de manera oficial, y después de la primera intervención de Casado como nuevo presidente, Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que es el momento de "integrar": "Hay que trabajar juntos, y yo lo voy a hacer".

La exvicepresidenta del Gobierno de España, no obstante, ha evitado comentar si aceptaría ser secretaria general en el equipo de Casado: "Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", ha resaltado, antes de hacer hincapié en que ahora todos deben descansar y Casado tiene que "tomarse su tiempo; yo me he presentado por mi partido y seguiré trabajando para lo que sea mejor para mi partido", ha asegurado.

Respecto al apoyo mayoritario de los compromisarios a Casado, ha dicho que son las reglas, y ella las respeta, y cree que lo importante es que el PP sea un partido "unido, fuerte y que cuida a su militancia".

En ese contexto, ha recordado que ella fue la más votada por los militantes y eso será algo que ha afirmado que llevará siempre en su corazón. Además, se ha mostrado orgullosa de la campaña interna que ha realizado y en la que ha dicho que ningún compañero de partido ha podido sentirse ofendido.

En torno a ello, el nuevo presidente del PP quiere verse con Sáenz de Santamaría antes de convocar un Comité Ejecutivo Nacional que refrende la nueva estructura orgánica del partido, con el objetivo de consultarle qué personas de su equipo quiere incluir en la nueva dirección, según han informado a Europa Press fuentes próximas al exportavoz 'popular'.