Política

Presunta corrupción en Álava

Otras dos imputadas 'plantan' a la comisión del caso 'Miñano'

Redacción

24/01/2011

Al igual que ocurriera el lunes con Iñaki San Juan, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo no han acudido hoy a declarar al Parlamento Vasco.

La comisión de investigación del Parlamento Vasco que estudia las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos casos de cohecho y espionaje político en Álava, en los que están imputadas personas vinculadas al PNV, ha sufrido hoy dos nuevos plantes en su segunda sesión.



Se trata, en concreto, de Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, quienes no se han presentado a declarar por distintos motivos. La primera, esposa del ex diputado foral de Álava Alfredo de Miguel, ha alegado que no ha recibido la notificación por escrito, mientras que la segunda, mujer del también imputado Aitor Telleria, ha señalado que la comisión no garantiza su derecho a la presunción de inocencia.

Ambas estaban citadas a declarar en representación de la sociedad Kataia Consulting para dar explicaciones por haber recibido presuntamente ingresos no justificados por parte del Departamento de Cultura.

La comisión de investigación de los presuntos casos de cohecho y espionaje político en Álava comenzó el lunes sus trabajos con una primera incomparecencia, la de Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leioa (Bizkaia) y administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga, beneficiarias al parecer de contratos presuntamente irregulares con el Departamento de Cultura.