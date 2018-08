Política

En Bilbao

La AN permite la marcha del sábado por los presos pero pide vigilarla

Redacción

07/01/2011

El juez Santiago Pedraz ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que vigilen la manifestación para que no enaltezcan el terrorismo. AVT, Diginidad y Justicia, Covite, PP y UPyD pidieron la prohibición.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha permitido la celebración de la marcha a favor de los derechos de los presos convocada mañana en Bilbao por el colectivo "Egin dezagun urratsa" y respaldada por nor numerosas asociaciones, personajes e instituciones, y ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que la vigilen para que en la misma no haya actuaciones que enaltezcan el terrorismo.

El magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal Jesús Alonso en un auto en el que considera que no "hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni aún que se pretenda una exaltación de las mismas o sus métodos o de sus autores, ni tampoco descrédito o menosprecio o humillación de las víctimas".

Según Pedraz, para el que no cabe "asimilar la presente convocatoria" con la realizada por el colectivo de familiares de presos Etxerat en años anteriores, la marcha persigue una "modificación de la política penitenciaria", lo que no es "ilegítimo" ya que no se puede prohibir el "elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional".

El auto señala que la convocatoria está realizada por una plataforma, surgida en Durango (Bizkaia) el pasado 13 de noviembre e integrada por un centenar de personas de la vida política, deportiva y cultural del País Vasco, aunque precisa que alguna de esas personas "ha estado vinculada con la denominada izquierda abertzale".

Asimismo, el juez también recuerda que tras el anuncio de la convocatoria, se han adherido a la misma Etxerat y unas 4.500 personas de formaciones políticas y democráticas y agentes sociales y sindicales, unas adhesiones de las que "no hay constancia de que se hallen vinculadas a la izquierda abertzale ni menos aún con organizaciones ilegalizadas".



La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y Voces contra el Terrorismo han reclamado la prohibición de la marcha al entender que, de celebrarse, se estaría incurriendo en un delito de enaltecimiento del terrorismo y que la reivindicación de los derechos de los "presos políticos vascos" "no es más que una excusa para el reconocimiento y homenaje a los miembros de ETA".