Política

Alto el fuego

El Gobierno navarro tacha el comunicado de 'estrategia electoral'

Redacción

10/01/2011

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, dice que el comunicado de ETA "no es nada nuevo". "Me remito a los últimos procesos electorales".

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, ha afirmado que el comunicado de ETA es un "nuevo episodio de estrategia electoral de Batasuna-ETA, que por cierto ratifican más claramente que son lo mismo".

En rueda de prensa, Caballero ha señalado que "no es nada nuevo" que la izquierda abertzale vaya "anunciando los pasos que va dando cuando se acerca un proceso electoral para estar presentes en las elecciones".

"Me remito a los últimos procesos electorales en los que hemos visto movimientos en el nivel que procedía", ha dicho.

Caballero ha manifestado que el comunicado de ETA es "más de lo mismo". "Estamos ante la palabrería habitual de ETA, la retórica habitual, no sé si esto al final parece un juego en el que pretenden erigirse en ahora sí puedo matar, ahora no...; mientras tanto todos vemos que sigue habiendo actividad, que la extorsión no cesa, que sigue funcionando", ha dicho.

Según el vicepresidente del Gobierno foral, el único comunicado que la sociedad espera "no se ha producido", el comunicado de "cuándo se disuelven, cuándo entregan las armas, cuándo ETA se somete al Estado de Derecho, cuándo reconocen todas las felonías que han cometido, cuándo piden perdón por la sangre derramada y por el dolor que han causando durante tantos años a tanta gente, cuándo otorgan reparación a las víctimas".