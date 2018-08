Política

Alto el fuego

Rubalcaba reconoce esfuerzos de Batasuna para distanciarse de ETA

Redacción

11/01/2011

Sin embargo, el vicepresidente y ministro del Interior ha matizado que aun tiene que mejorar. Además, ha asegurado que si la izquierda abertzale no rompe con ETA, no estará en las instituciones.

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que Batasuna está haciendo esfuerzos por distanciarse de ETA, pero ha matizado que aun tiene que mejorar. En ese sentido, le ha pedido a la formación ilegalizada el esfuerzo máximo de romper con ETA porque, de lo contrario, ha garantizado que no estará en las instituciones.

"Hay que decirle a Batasuna que tiene que mejorar, si se me permite la expresión pedagógica. Yo no niego, porque sería negar la verdad, que Batasuna esté haciendo esfuerzos, pero tiene que hacer el esfuerzo máximo que es romper con ETA o convencerla de que lo deje del todo y, si no, no va estar en la instituciones, creame", ha dicho en una entrevista concedida a Cuatro.

Rubalcaba ha insistido en que se siente "más tranquilo" después del comunicado y ha añadido que "es mejor que si no lo hubiera hecho", pero ha matizado que eso no quiere decir el alto fuego decretado ayer "sea el fin de ETA". "¿Estamos más cerca del fin? Sí, pero falta mucho", ha dicho.

Se ha referido a la interpretación que del comunicado han hecho "los medios filoetarras", según los cuales, el alto el fuego de ETA supone dejar de exigir el impuesto revolucionario. "De ese modo, los empresarios ya saben que, en principio, se ha acabado la extorsión, otra cosa es que si no hacemos las cosas bien pueda volver, pero hoy se ha acabado la extorsión. Eso cambia la vida de la gente, que duda cabe de que es mejor”, ha confesado.