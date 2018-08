Política

Alto el fuego

Mayor Oreja dice que Batasuna volverá a los ayuntamientos

Redacción

12/01/2011

Jaime Mayor Oreja dice que hay un "pacto" entre ETA y el Gobierno central y que, por lo tanto, la izquierda abertzale "estará presente en los ayuntamientos".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, ha expresado hoy su convencimiento de que Batasuna o la izquierda abertzale estará presente en las próximas elecciones municipales y de que ETA no se disolverá hasta que no logre la autodeterminación para el País Vasco.



Mayor Oreja ha hecho esta reflexión en una entrevista en Onda Cero, en la que ha advertido de que en los últimos meses "se ha tejido una ficción, exigencia del guión, sobre que Batasuna es una cosa y ETA otra".



Una circunstancia con la que se quiere dar la sensación, en su opinión, de que "Batasuna está ganando a ETA" y que, a su juicio, no es más que la "exigencia de un proyecto pactado" entre la organización y el Gobierno. "Y, a partir de ese momento, estará presente en los ayuntamientos", ha comentado el exministro del Interior.



El portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha insistido en que ETA es una organización que no se va a disolver porque tiene ante sí un proyecto político y porque "son una mala hierba y la mala hierba nunca muere".



Por ello, "va a esperar a que Batasuna y la izquierda vasca entre con seguridad en los ayuntamientos y luego tutelará y verá qué poder político adquiere para seguir avanzando en su proyecto político de autodeterminación e independencia", ha apuntado.