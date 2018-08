Política

Azkarate comparece hoy por el presunto caso de espionaje en Álava

14/01/2011

La consejera de Cultura del Gobierno de Ibarretxe no está imputada en el caso, aunque ha sido citada por las responsabilidades que ejercía en el momento que se produjeron los hechos investigados.

La exportavoz y exconsejera de Cultura del Gobierno Vasco Miren Azkarate está llamada a comparecer este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento de Vitoria-Gasteiz sobre la presunta trama de corrupción y espionaje vinculada a ex cargos y militantes del PNV en Álava.

La presunta trama, que está siendo investigada en vía penal por un juzgado de la capital alavesa, incluiría contrataciones irregulares efectuadas desde el Departamento de Cultura del anterior Gobierno Vasco del lehendakari Juan José Ibarretxe, cuyo ex viceconsejero, Gurutz Larrañaga, y ex director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, se encuentran imputados en la causa.

A diferencia de ambos, sobre Azkarate no pesa imputación alguna, aunque, al igual que otras personas en la misma situación, ha sido citada por las responsabilidades que ejercía en el momento que se produjeron los hechos investigados.

Al margen de los imputados, la ex consejera de Cultura y el antiguo director de la Ertzaintza Jon Uriarte son los antiguos cargos más significativos cuya colaboración ha sido solicitada por los parlamentarios de la Cámara vasca en su investigación sobre este caso.

La comparecencia de Azkarate cierra el listado de citaciones efectuado por la comisión para este semana. De hecho, el ex viceconsejero de Cultura se presentó el miércoles ante este órgano, aunque no ha trascendido el contenido de su comparecencia. También se desconoce el contenido de la comparecencia que el pasado lunes efectuó ante la comisión el ex director de Juventud del Departamento de Cultura.





Levantan el secreto de sumario

Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz ha levantado el secreto de sumario, que consta de 3.000 folios.

Las investigaciones comenzaron después de que se encontrara información sobre la vida privada de políticos y empresarios alaveses en un ordenador del ex dirigente del PNV de Álava Aitor Telleria.

Levantado el secreto del sumario, queda claro que se mantienen las acusaciones sobre los tres sospechosos, el propio Telleria y los dos ertzainas acusados de espionaje.

Las investigaciones se centran también en el análisis de los ordenadores de la Unidad Antiterrorista de la Ertzaintza, para conocer hasta qué punto hubo documentos que salieron del Departamento de Interior y tratar de aclarar si hubo en el Departamento otras posibles implicaciones.

Por el momento, lo que se desprende de la publicación del sumario es que desde la Unidad Antiterrorista de la Ertzaintza se realizaron investigaciones extrajudiciales sobre el PP de Álava.

Esta presunta red de espionaje en Álava es una de las derivadas del conocido como caso Miñano, que afecta presuntamente a otros cargos del PNV.