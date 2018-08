Política

Caso 'Miñano'

Azkarate critica los 'juicios paralelos' y las 'condenas de antemano'

Redacción

14/01/2011

Dice que desconocía los detalles de los contratos menores de Cultura y que "a día de hoy" defiende la inocencia del ex director de Juventud Xabier Sánchez Robles.

La ex portavoz y ex consejera de Cultura en el anterior Gobierno Vasco, Miren Azkarate, ha censurado los "juicios paralelos" en torno a la supuesta trama de corrupción y espionaje por la que están imputados ex cargos y militantes del PNV, y se ha preguntado "quién se va a responsabilizar del resarcimiento" de estas personas en el caso de que la causa sea sobreseída.

Azkarate, sobre la que no pesa imputación alguna en el conocido como Caso ''De Miguel'', ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación constituida por el Parlamento Vasco en torno a este tema, que la ha citado debido a sus antiguas responsabilidades como consejera de Cultura, departamento en el que también poseían cargos dos de los imputados en la causa.

En la causa, entre otros, están imputados el ex viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y el ex director de Juventud Xabier Sánchez Robles.

Azkarate ha afirmado que "a día de hoy" defiende la inocencia de Sánchez Robles. En este sentido, ha censurado que se esté tratando de "medio sugerir" que esta persona "ha cometido presuntas irregularidades", algo que "está por probar".

"En este país somos muy dados, en este caso y en otros, a hacer juicios paralelos y a condenar de antemano", ha censurado.