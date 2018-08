Política

Entrevista en ETB

Caamaño: 'A la izquierda abertzale no le valdrán solo las formas'

Redacción

17/01/2011

El ministro de Justicia cree que "con la disolución de ETA nos ahorraríamos problemas" y que ese sector político debe separarse de ETA "terminante, clara e inequívocamente".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha declarado que a la izquierda abertzale "no le valdrán solo las formas" para poder presentarse a las elecciones, ya que "hay una historia que avalar, como recordaba el Tribunal de Derechos Humas de Estrasburgo".

En sendas entrevistas concedidas al programa ''Egunon Euskadi'' de ETB y a Radio Euskadi, el ministro de Justicia ha subrayado que "las sociedades vasca y española estamos de acuerdo en los principios de la lucha antiterrorista" y aunque ha admitido que "se están moviendo cosas, quienes quieren concurrir a las lecciones tienen que acercarse y tienen que estar con nosotros".



En ese sentido, ha recordado que "no vamos a cambiar la política antiterrorista ni habrá diálogo político".

Además, Caamaño cree que "con la disolución de ETA nos ahorraríamos problemas especulativos", pero que si ésta existe, la izquierda abertzale debe separarse "terminante, clara e inequívocamente".



En referencia a las elecciones, el ministro de Justicia ha querido matizar que "una cosa es la legalización de un partido, y otra cosa es que pueda haber candidatos que contaminen las listas". Así, con la modificación de la ley electoral, que podrán quitar de su cargo a representantes públicos que no condenen la violencia, han querido "cerrar vías de fraude de ley, para que quienes no abandonen la violencia no estén en los órganos de gobierno".

Al ser preguntado sobre el hipotético caso de que la izquierda abertzale pida el voto para EA, ha admitido que se trata de un partido legal pero que "habría que ver las personas implicadas en ese proyecto para dar a los jueces la información necesaria y que ellos decidan".

Fin de las cartas de extorsión

Por otro lado, el ministro de Justicia ha declarado que ellos han podido constatar que tras el último comunicado de ETA se han dejado de enviar cartas de extorsión y eso es "positivo, pero insuficiente".