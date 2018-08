Política

Polémica

Aralar denuncia la reformulación 'política' del 'Plan para la Paz'

Redacción

20/01/2011

Aintzane Ezenarro denuncia que el Ejecutivo ha retirado los testimonios de una víctima del GAL y otra de la Policía.

La portavoz parlamentario de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha denunciado que el Gobierno vasco ha realizado una "reformulación política" de las unidades didácticas del ''Plan de Educación para la Paz'', del que se han eliminado los testimonios de una víctima del GAL, de otra víctima de la Policía y se han suprimido las menciones bibliográficas relacionadas con la tortura.

En una rueda de prensa, Ezenarro ha señalado que los relatos de victimas serán "relatos de parte", ya que el Ejecutivo "ha quitado los testimonios de una víctima del GAL y de otra víctima policial, para incorporar nuevos testimonios de víctimas de ETA".

Ezenarro ha subrayado que esta corrección supone un acto "absolutamente sectario" y que desde el Gobierno "subyace la idea de que la escuela le debe algo a la víctimas". "La escuela no le debe nada a la víctimas, la escuela no está para reconocer a las víctimas, los menores de edad no les deben nada a la víctimas, la escuela esta para educar para la paz, educar en valores y en derechos humanos", ha añadido.

Comparecencia de Celaá

Ante dicha situación, la portavoz de Aralar ha anunciado que su formación solicitará "de manera urgente" la comparecencia de la consejera de Educación, Isabel Celaá, para que explique por qué se han retirado testimonios y por qué "no han sido capaces de crear una unidad didáctica".

Junto a la comparecencia, Aralar presentará una Proposición No de Ley, en la que instará al Gobierno ha incorporar los testimonios de las víctimas que han sido retirados, así como las referencias a las torturas, "que han sido una realidad en este país".